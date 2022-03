A Seregno al via la seconda edizione dei laboratori sulla genitorialità

Le date

Si tratta di un percorso dedicato alle giovani coppie di genitori con figli e figlie della fascia 0-3 anni.

Partirà a marzo a Seregno la seconda edizione dei laboratori “Essere genitori oggi: vissuti quotidiani e strategie di condivisione” promossi dal Comune e dell’Ambito dei Servizi Sociali.

Si tratta di un percorso dedicato alle giovani coppie di genitori con figli e figlie della fascia 0-3 anni che si pone come obiettivo la cultura della conciliazione e condivisione.

Il percorso si svilupperà in quattro differenti incontri: due in presenza, sabato 26 marzo e sabato 4 aprile, presso lo spazio InConTatto di via Bottego, aperti a mamme e papà e con possibilità di usufruire del servizio di babysitting, e due incontri online, dedicati a turno alle mamme e ai papà martedì 29 marzo e martedì 5 aprile.

Modelli di genitorialità e paternità

I temi affrontati saranno i modelli della genitorialità di oggi e in particolare i nuovi modelli di paternità: ampio spazio sarà riservato ai vissuti delle coppie genitoriali coinvolte per fare emergere esperienze e bisogni (maschili e femminili allo stesso modo). Attraverso le loro narrazioni si individueranno, poi, le pratiche per una più equilibrata divisione del lavoro domestico

e di cura. In particolare, per gli incontri con i padri è stata scelta una conduzione al maschile al fine di favorire le dinamiche del gruppo.

Il progetto "Family Power"

I laboratori sono realizzati dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano Bicocca e rientrano nel progetto “Family Power” che vede il coinvolgimento dell’Ambito di Seregno, del Comune di Seregno, della Coop. Sociosfera, di Ats Brianza ed è finanziato dal Regione Lombardia tramite il bando regionale “Sperimentazione di Interventi e servizi per la famiglia-Fondo nazionale per le politiche della famiglia di Regione Lombardia 2020-2022”.

Di seguito la locandina degli incontri: