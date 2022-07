Il Comitato di Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile di Monza e della Brianza, potrà utilizzare, come base operativa, l’ex casa cantoniera di proprietà della Provincia in via Montello, angolo via Cicerone a Seregno.

A Seregno apre una nuova "casa" dei volontari di Protezione civile

A conclusione dei lavori di ripristino della struttura, non utilizzata da molto tempo, domani, sabato 16 luglio, la Provincia consegnerà ufficialmente al direttivo del CCV – MB le chiavi della struttura che potrà essere utilizzata per le attività di segreteria, formazione, incontri con le associazioni.

“Abbiamo deciso di concedere a titolo gratuito l’utilizzo della ex casa cantoniera alle associazioni di volontariato che hanno bisogno di spazi per potere organizzare al meglio il loro servizio e garantire il loro prezioso e fondamentale contributo. Per la Provincia è anche un modo per valorizzare il patrimonio immobiliare, mettendo a disposizione del territorio strutture che non sono più utilizzate e che invece possono acquisire nuova vita”- spiega il Presidente Luca Santambrogio con il consigliere delegato Marina Romanò.

La consegna delle chiavi

La simbolica consegna delle chiavi è prevista sabato 16 luglio, 2022 alle ore 11 alla presenza del consigliere Marina Romanò, del Direttore del settore Patrimonio Emanuele Polito e del Responsabile della protezione civile Flaviano Regondi.

Saranno presenti i componenti del direttivo del CCV-MB e i delegati delle associazioni. Verranno inoltre consegnati attestati di merito a quei volontari che hanno contribuito a rendere la sede nuovamente fruibile.