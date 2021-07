Interessante iniziativa da parte dell'Amministrazione comunale di Seregno nei confronti dei più giovani e delle loro famiglie. Entro il 22 agosto è infatti possibile richiedere online l'abbonamento ai mezzi pubblici locali, solo per gli under 14, a un prezzo simbolico di 10 euro. Sicuramente un'iniziativa volta a favorire da un lato l'autonomia dei giovani e dall'altro le famiglie in un periodo economico non certo semplice.

A Seregno bus urbani (quasi) gratuiti per gli under 14

Nel dettaglio l'iniziativa sperimentale "AggratiBUS 0-14", consente agli Under 14 (tutti i nati dopo il 01.09.2007) residenti in Seregno (alla data di presentazione della domanda) di viaggiare gratuitamente, al prezzo simbolico di euro 10,00, su tutte le corse del servizio di trasporto urbano - Linee STIE.

Come presentare la domanda

La richieste di rilascio dell'abbonamento gratuito dovranno essere presentate esclusivamente online, entro il 22 agosto 2021, accedendo al sito https://seregno.ecivis.it/, digitando la propria username e password, se già in possesso, oppure registrandosi come nuovo utente nella sezione “Iscrizioni”.

Validità

Per usufruire del servizio il genitore ( o tutore/affidatario) dovrà ritirare presso il deposito STIE S.p.A di via Oberdan 31 a Seregno nei giorni e orari e con le modalità che verranno successivamente indicati, e previo pagamento del prezzo simbolico di 10,00 euro, l'abbonamento che avrà validità dal 1.9.2021 al 30.6.2022.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare l'informativa allegata e/o contattare il Servizio Staff TPL PUT, tel 0362.263282.301.504, e.mail: staff.territorio@seregno.info.