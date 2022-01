A Seregno centrato un "5" da 33mila euro

SuperEnalotto

La vincita convalidata in un bar di via Verdi.

La Lombardia cala il poker al SuperEnalotto: nel concorso del 27 gennaio, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro “5” del valore di 33.616,05 euro ciascuno.

Tra le giocate vincenti c'è anche quella convalidata nel bar di via Verdi 211 a Seregno, nella provincia di Monza-Brianza. Le altre giocate fortunate sono state registrate presso l’edicola di via Alcide De Gasperi 6A a Mazzano, in provincia di Brescia, il Cafè di via Cavallotti 41/43 a Cologno Monzese, in provincia di Milano, e l’esercizio di via Lombardia 52 a Rozzano, sempre in provincia di Milano.

Il Jackpot, nel frattempo, sale a 147,5 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.