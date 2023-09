A Seregno è entrata in funzione la casa dell’acqua numero quattro e questa volta sono stati i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Ottolina Silva a salutare l’entrata in funzione della nuova casetta, posizionata in via Montello, nel quartiere di San Salvatore a pochi metri dall’ingresso della scuola stessa.

A Seregno in funzione la casa dell’acqua numero quattro

L’inaugurazione del nuovo chiosco, che si aggiunge a quelli ormai più che collaudati di via Bellini e di via Pacini e a quello recentemente attivato in via Marengo, si è svolta in mattinata alla Presenza del Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci, del vicepresidente Gilberto Celletti, del Sindaco Alberto Rossi, dell’assessora all’Istruzione Federica Perelli, dei rappresentanti del Direttivo del Comitato di Quartiere San Salvatore – Dosso.

Come le altre tre situate nei quartieri del Lazzaretto, di Sant’Ambrogio- San Carlo e di Santa Valeria, il self service idrico di San Salvatore fornisce H2O da bere proveniente dall’acquedotto pubblico 24 ore su 24, 365 giorni all’anno nelle versioni liscia, gasata, fresca e ambiente.

Rifornimenti gratuiti

Con l’avvento della pandemia da Covid BrianzAcque, ha reso i rifornimenti gratuiti, che tali rimango a tutt’oggi. Per effettuare i prelievi è sufficiente avere con sé l’apposita tessera (acquistabile al costo di 3 euro presso il distributore situato in Municipio di via Umberto) e utilizzabile indistintamente in tutte le stazioni di rifornimento idrico presenti in città e sull’intero territorio provinciale di Monza e Brianza dove ne sono posizionate altre 91.

“Siamo lieti di potenziare il sistema delle casette sul territorio comunale e di farlo ancora una volta in allegria con i bambini per i quali queste strutture rappresentano il primo approccio consapevole all’acqua a km.0. Se le buone abitudini si apprendono da piccoli poi, si mantengono tutta la vita e prim’ancora si trasmettono in famiglia” - ha affermato il Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci.

“Poche settimana fa abbiamo attivato la casetta del quartiere Santa Valeria – ha detto il sindaco Alberto Rossi - oggi, con soddisfazione, procediamo all’attivazione del chiosco di San Salvatore - grazie a BrianzAcque, stiamo costruendo un percorso che da un lato rende possibile la riduzione dell’utilizzo delle plastiche, dall’altro ha portato e continuerà a portare servizi in tutti i quartieri della città”

Una borraccia in omaggio

Al termine della breve cerimonia, BrianzAcque ha donato a bambine e bambini della Ottolina Silva una borraccia: un regalo utile e green, da tenere con sè a casa, come da portare a scuola e in vacanza.