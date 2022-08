A settembre torna "Estate buoni". Sarà riproposto il laboratorio che coinvolge gli adolescenti dai 13 ai 16 anni nella decorazione delle panchine dei parchi

A settembre torna "Estate buoni"

Sono aperte fino al 25 agosto le iscrizioni al laboratorio "Estate buoni" riservato agli adolescenti dai 13 ai 16 anni che desiderano cimentarsi in un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità locale. Dopo il buon riscontro riscosso nella prima edizione, nel mese di luglio, l'iniziativa verrà riproposta prima dell'inizio della scuola. Il laboratorio è organizzato dal Comune di Bovisio Masciago, nell'ambito delle attività promosse dal servizio “Bovisio Masciago Young”. Il laboratorio, aperto ad un massimo di dieci ragazzi, si svolgerà dal 5 al 9 settembre 2022, dalle 9 alle 13.

Decorazione delle panchine dei parchi

I partecipanti saranno organizzati in gruppi coordinati da figure educative e saranno impegnati nel progetto e nella realizzazione di decorazioni per le panchine collocate nei parchi comunali. Un progetto in continuità con il laboratorio di luglio, che ha visto i ragazzi impegnati a ridipingere le panchine del parco Perlasca, in via Bertacciola. Il programma è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E - STATE E + INSIEME” promossa e finanziata da Regione Lombardia

Come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il giorno 25 agostocompilando il form all’indirizzo: https://survey.lagrandecasa.org/sondaggio/index.php/119424?lang=it

Per ulteriori informazioni contattare Bovisio Masciago Young scrivendo una mail a: info@primopianobovisio.it.