A settembre un palinsesto ricco di eventi per la città di Desio

A settembre un ricco palinsesto di eventi per la città di Desio: da sabato 3 a venerdì 30 settembre numerose iniziative in programma

Gli eventi nella prima metà del mese

Tra feste e iniziative si prospetta un settembre pieno di impegni per la città di Desio. Ad aprire la lunga lista di appuntamenti del mese è la festa di San Rocco, organizzata dalla parrocchia di San Giovanni Battista, che si terrà sabato 3 e domenica 4 settembre, dalle 16 alle 24. A seguire, da venerdì 9 a domenica 11 settembre si potrà prendere parte alla festa patronale di San Pio X, dalle 19.30 alle 24, a cura dell’omonima parrocchia. Nel ricco palinsesto non solo tradizione, ma anche eventi dedicati allo sport grazie a "Lombardia cup", torneo di basket organizzato da U.S. Pallacanestro Aurora Desio, che verrà disputato martedì 14 e mercoledì 15 settembre dalle 18.30 alle 23.30 al PalafitlineDesio.

Il progetto Ville Aperte sarà uno dei protagonisti del calendario di settembre

Nella giornata di mercoledì 15 settembre ci sarà poi anche un incontro divulgativo dal titolo "Funghi, erbe e fiori della Brianza", a cura dell’associazione micologica Bresadola in sala Pertini, dalle 21 alle 22.30. Grande protagonista e luogo di numerose iniziative sarà Villa Tittoni che giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e lunedì 19 settembre, dalle 10 alle 12, ospiterà "L’albero dà frutti0", mostra organizzata dalla Cooperativa sociale desiana "Il Seme" e dedicata al ventennale del Cse di Desio. La Villa Tittoni e il suo parco saranno anche i protagonisti dei sei appuntamenti del progetto Ville Aperte, in programma sabato 17, domenica 18, venerdì 23, sabato 24, domenica 25 e venerdì 30 settembre, a cura di GuidArte e con la collaborazione di Legambiente e della Pro Loco che, nella giornata di sabato 17 settembre, saranno parte integrante dell’iniziativa. "Il progetto Ville Aperte è andato benissimo e credo che a contribuire alla sua ben riuscita sia stata anche la pubblicità e l’ottima comunicazione fatta a riguardo", ha affermato il primo cittadino Simone Gargiulo. Nel lungo calendario non manca poi la "Pentola della solidarietà" che si svolgerà venerdì 16 e sabato 17 settembre in piazza Conciliazione dalle 18 alle 24, a cura dell’associazione "Regala un sorriso" e durante la quale ci si potrà fermare anche per cena, per la gioia degli amanti della trippa.

Tra le inziative in programma c'è anche la festa dell'uva

A comparire nel programma è anche l’oratorio San Giorgio con la quarta festa d’estate, organizzata dal Comitato San Giorgio Desio, in programma sabato 17 settembre, dalle 14 alle 23 e domenica 18 settembre dalle 14 alle 20. Un occhio di riguardo anche verso i più piccoli grazie alla lettura teatrale e laboratorio artistico per bambini «Il sogno di Alyce», organizzato dal Comitato quartiere San Giovanni, che si svolgerà sempre domenica 18 settembre al parco delle Farfalle, dalle 15.30 alle 18.30. Infine, sabato 24 e domenica 25 settembre il programma propone la festa dell’uva, a cura dell’associazione contrada Dugana in piazza Don Giussani, dalle 9.30 alle 23. "E’ bello che le associazioni del territorio e le contrade organizzino eventi e momenti da condividere con i cittadini", ha concluso il sindaco.