A Seveso 150 studenti parteciperanno a "Puliamo il mondo"

Seveso coinvolge le scuole: oltre 150 studenti prenderanno parte a "Puliamo il mondo", iniziativa di cura e pulizia della città.

Circa 150 alunni coinvolti

Anche il Comune di Seveso aderisce a "Puliamo il mondo", il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, promosso da Legambiente e in programma quest'anno nel week-end del 22-23-24 settembre. E lo farà coinvolgendo prima di tutto le scuole con un'iniziativa al Bosco delle Querce fissata per la mattinata di venerdì 22 settembre. Parteciperanno circa 150 studenti dei seguenti istituti: scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani, scuola primaria Enrico Toti, scuola primaria San Pietro Martire, oltre alla Oasi Cooperativa Sociale Onlus con i loro ragazzi. Sarà presente inoltre il sindaco Alessia Borroni . L'attività prevede il contributo di Gelsia Ambiente che fornirà gli attrezzi per la pulizia e i gadget per i partecipanti. L'evento non è aperto al pubblico, ma riservato alle scuole che hanno aderito.

Cos'è "Puliamo il mondo"

"Puliamo il mondo" è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per città più pulite e vivibili, per riappropriarsi del territorio. Migliaia di cittadini scendono in piazza con un unico obiettivo: rimuovere i rifiuti abbandonati dagli spazi pubblici, strade, parchi, canali, per rendere migliore il territorio. Un mondo nel quale la cultura ambientale sia fondata sulla tutela dell’esistente, sulla promozione di scelte, idee e comportamenti che riescano a incidere concretamente e positivamente su un futuro sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura.