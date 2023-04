A Seveso al via la demolizione e rimozione di locomotive e carrozza dismesse

Ha preso il via il cantiere per la demolizione e la rimozione di una carrozza e tre locomotive dismesse che erano ricoverate in stazione a Seveso, su un binario non utilizzato per la circolazione.

I lavori sono iniziati dopo che Trenord ha svolto le procedure previste dalla normativa di legge vigente e applicabile e le azioni propedeutiche necessarie per lo svolgimento del cantiere in sicurezza. Si prevede che le attività di demolizione termineranno entro la fine della prossima settimana.