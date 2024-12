A Seveso apre lo sportello di alfabetizzazione digitale

Facile Digitale, apre a Seveso lo Sportello di Alfabetizzazione Digitale per i cittadini. Sarà a disposizione del pubblico il lunedì e il mercoledì mattina previo appuntamento.

Attivato lo sportello di alfabetizzazione digitale

Da questa settimana è attivo a Seveso lo sportello di alfabetizzazione digitale (Facile Digitale) per i cittadini, un nuovo servizio aperto al pubblico, su appuntamento, il lunedì e il mercoledì mattina dalle 9 alle 12. Il servizio sarà erogato nell'ufficio attualmente destinato, solo il giovedì, allo sportello Lavoro, quindi al piano terra della palazzina bianca nel cortile interno del Palazzo municipale di viale Vittorio Veneto 3.

Quali sono le funzioni?

Per fissare un appuntamento è necessario telefonare al numero 0362 517517 il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12 e il giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17. Quali sono le funzioni e gli obiettivi di questo nuovo sportello “Facile Digitale”? Lo scopo è "affiancare il cittadino" e fornire - a chiunque ne abbia la necessità - informazioni, istruzioni e aiuti personali per l’uso dei principali applicativi e portali di servizi al cittadino, disponibili in ambito informatico.

Servizi online, identità digitale e fascicolo elettronico

Quattro gli ambiti principali su cui concentrarsi e il primo riguarda i servizi online del Comune di Seveso, anche quelli recentemente introdotti: da come prendere un appuntamento, presentare una richiesta, fino alla consultazione e all'accesso a informazioni utili utilizzando il sito istituzionale e l’App Municipium. Tutti i portali istituzionali hanno un accesso tramite identità digitale SPID e CIE: per questo motivo lo sportello di Alfabetizzazione Digitale fornirà un supporto su come ottenerla e come utilizzarla per una migliore esperienza possibile. Lo stesso per il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Un aiuto anche per chi non sa usare lo smartphone

Fino agli aiuti informatici più generici (come usare al meglio smartphone, tablet e pc; come installare e usare applicazioni; come fare acquisti e pagamenti in sicurezza). Insomma, un supporto a 360 gradi per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti tecnologici più moderni.