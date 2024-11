A Seveso due eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite) in programma lunedì 25 novembre, sono in programma a Seveso due eventi.

Al Politeama la tragedia "Marina"

Il primo venerdì 22 novembre alle 21 al Cineteatro Politeama di via Galimberti 16. La compagnia Teatro Contatto porterà sul palco la tragedia in due atti "Marina" di Maria Giovanna Palmieri, appositamente scritta e realizzata da questa associazione teatrale sevesina per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ingresso libero.

Flash mob alla panchina rossa di piazza IV Novembre

Nella mattinata di lunedì 25 novembre, invece, l'appuntamento istituzionale, aperto a tutta la cittadinanza, è fissato alle 10 alla panchina rossa di piazza IV Novembre con il tradizionale flash mob degli studenti del laboratorio teatrale IPC "Don Milani" di Seveso. S'intitola "Piccola Anima".

"La violenza sulle donne è un problema che riguarda tutti"