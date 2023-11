A Seveso effettuato il censimento del verde

A Seveso effettuato per la prima volta il censimento del verde: nella stagione invernale 2023/2024 ci saranno i primi interventi manutentivi con abbattimenti e potature.

Piano con "Il Ponte"

Partiranno nei prossimi giorni i primi interventi di abbattimenti e potature che interesseranno gli alberi di più aree di Seveso. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio scaturito, durante il primo anno del nuovo appalto di manutenzione del verde del Comune, dall'operosità dell’impresa appaltatrice “Il Ponte - cooperativa sociale onlus” che in questo mesi ha provveduto ad un rilievo topografico georeferenziato con censimento informatizzato del patrimonio verde comunale e successivo caricamento dei relativi dati su un apposito applicativo webGIS di gestione del verde R3 GreenSpaces® in uso presso diverse amministrazioni pubbliche, sia in Italia che all’estero.

Rilevate le condizioni del patrimonio arboreo

Durante il censimento eseguito dagli agronomi dell’impresa, sono state rilevate anche le condizioni del patrimonio arboreo e, appunto, le relative necessità manutentive. Al termine del censimento sono state raccolte tutte le lavorazioni indicate e integrate dalle segnalazioni ricevute dai cittadini, opportunamente vagliate da parte del DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) e dall’Ufficio Ecologia del Comune. Solo a questo punto, con tutti i dati in possesso, è stato possibile provvedere alla stesura un cronoprogramma di abbattimenti e potature del patrimonio arboreo cittadino basato sulle reali esigenze del territorio.

In programma abbattimenti e potature

Durante l’attuale stagione di riposo invernale 2023/2024, saranno pertanto effettuati dall’impresa appaltatrice una prima serie di abbattimenti e potature che permetteranno di ridurre il rischio legato alle alberature cittadine e le eventuali interferenze che queste possono avere con edifici e traffico stradale. Proprio a questo proposito è già in atto una fattiva collaborazione tra chi, già a partire dal mese di dicembre, si occuperà delle potature e la Polizia Locale, in modo da agire sinergicamente e allestire, dove serve, aree di cantiere affinché gli operai possano lavorare senza pericoli. Eventuali disagi temporanei dovuti a tali cantieri arbori-colturali, lo ricordiamo, sono finalizzati a migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale da parte dei cittadini. Così il sindaco Alessia Borroni: