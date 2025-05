Torna il Festival di AmaLO: tre giorni di musica, cucina e solidarietà per tutta la famiglia

A Seveso, dalle 18.30 di venerdì 13 alle 23 di domenica 15 giugno, torna il Festival AmaLO con tre giorni di musica dal vivo, cucina e tante attività per bambini dedicate ad arte, teatro, poesia, sport e natura. L’iniziativa, giunta alla sua 12esima edizione, è organizzata da AmaLO ETS e si svolgerà in viale Redipuglia, pronta ad accogliere grandi e piccoli anche in caso di maltempo, grazie al grande tendone coperto.

Dopo la serata “Il cuore al centro” a Lomazzo, AmaLO ritorna sul territorio per promuovere ancora una volta il proprio obiettivo: sostenere la cura e l’assistenza di bambini e adulti affetti da cardiopatie congenite. Tutto il ricavato del Festival, infatti, sarà destinato a progetti dedicati a chi vive con “un cuore speciale”.

Un evento per tutti, a partire dalla tavola

Il cuore pulsante del Festival è la cucina: ogni anno un menu nuovo, alla scoperta di sapori autentici, originalità e attenzione alla sostenibilità, pensato da chef professionisti e oltre 40 volontari. L’edizione 2025 è un omaggio alla capitale romana con specialità come i maritozzi dolci e salati, piatti vegetariani e menu per bambini, preparati dallo chef Silvio e dal suo team. Uno degli aspetti fondamentali è la sostenibilità.

Musica live e tanto divertimento

La musica sarà protagonista fin da venerdì sera con l’Aperitivo Party e la special guest Doctor M direttamente dall’Alcatraz di Milano: un tuffo nel passato tra cocktail, atmosfere vintage e i migliori sound degli anni d’oro. Sabato sera dalle 21 sarà la volta della cover band The Staff, con oltre 100 brani in repertorio dai grandi classici del pop rock italiano e internazionale dagli anni ’70 ai successi di oggi: una garanzia di energia e divertimento dal primo all’ultimo pezzo. Domenica sera chiusura con l’attesissima lotteria AmaLO: il primo premio è un buono TicketOne da 500 euro, mentre il secondo un menu degustazione per due persone al ristorante “Il lusso della semplicità” di Alessandro Borghese.

Bambini al centro: laboratori, spettacoli e natura

Una vasta area del Festival è interamente dedicata ai bambini. Dalla mattina di sabato alla sera di domenica, sarà possibile partecipare gratuitamente a una serie di laboratori permanenti, letture, giochi di una volta, pesca, arrampicata, museo a tema nuvole, arte e molto altro.

In programma anche laboratori a orario, guidati da professionisti e associazioni del settore: Michele Cappelletti, gli amici a quattro zampe di Dog Gang, le biciclette di Cicli Fiorin, JENius and books e Le Guardiane delle Storie.

Due gli eventi su prenotazione: L’Esplorabosco, la caccia al tesoro nel Bosco delle Querce con missioni da compiere nella natura e lo spettacolo dell’artista e musicista Michele Cafaggi, tra bolle di sapone e spettacoli di giocoleria.

Divertimento per bambini e adulti

Grazie agli spazi sicuri e attrezzati, il Festival di AmaLO è anche un’ottima soluzione per festeggiare compleanni e feste. Un luogo ideale per i più piccoli che possono essere liberi di correre e giocare, mentre i genitori si rilassano con buona cucina, musica e compagnia.