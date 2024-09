A Seveso un caso di virus Zika, parte la disinfestazione

Un caso di virus Zika: a Seveso parte la disinfestazione in via precauzionale.

A Seveso un caso di virus Zika

Oggi, mercoledì 25 settembre, Ats Brianza ha informato il Comune di Seveso di un caso di infezione da virus Zika in una persona che ha soggiornato in città.

Zika è una malattia virale acuta trasmessa da zanzare. Si rende quindi necessario adottare misure, come indicato dal Ministero della Salute, per combattere e contenere la presenza dell’insetto vettore sul territorio, al fine di prevenire la diffusione della malattia.

Tre giorni di trattamenti specifici