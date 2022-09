Si terrà venerdì 9 settembre a Seveso, presso il Bosco delle Querce in via Ada Negri un interessante incontro dedicato al tema dell'abbandono degli animali.

A Seveso una serata per parlare di abbandono di animali

L'evento è stato organizzato da Enpa Monza e Brianza su richieste dell'Amministrazione comunale ed è fissato per le 21. Come spiegano gli organizzatori sarà un’occasione per parlare delle problematiche legate a questa piaga che affligge la società civile ormai tutti i mesi dell’anno e degli effetti di un mancato programma di sterilizzazione.

I relatori saranno Sara Piccioni, consulente dell’ufficio legale ENPA Monza e Brianza e Silvia Ferrario, istruttore cinofilo e responsabile team comportamentale della sezione.

Programma della serata

La dottoressa Ferrario affronterà l’argomento come esperta del comportamento canino, cominciando

dall’arrivo di un cane in canile e dalla sua valutazione caratteriale, che permette di stabilire se si tratta di un cane normo-comportamentale che può essere quindi già pronto per l’affido o se dovrà seguire un percorso affiancato da educatori cinofili prima di una sua adozione.

Non mancherà di occuparsi anche dei risvolti psicologici conseguenti all’arrivo in canile: l’abbandono o la cessione (che pur sempre è una forma di abbandono) è sempre un evento traumatico per un cane, la cui gravità dipende dall’età, dal suo carattere e dalla capacità di reagire a un evento così negativo.

Compito della dottoressa Piccioni , invece, sarà affrontare la tematica dell’abbandono dal punto di vista

legale, facendo riferimento ad episodi che sono accaduti proprio a Seveso, dell’importanza del microchip e di un fenomeno recente ma purtroppo in crescita, le cessioni di proprietà.

L’evento, che si terrà esclusivamente in presenza, è a partecipazione libera e senza prenotazione. Per info, potete mandare una mail ad ecologia@comune.seveso.mb.it