A soli 14 anni raccoglie i rifiuti abbandonati per hobby

Appena ha un momento libero, a soli 14 anni, gira per Arcore, con un carretto, per raccogliere i rifiuti abbandonati dagli incivili. Una bella lezione ai coetanei ma soprattutto agli adulti da parte di Giorgia, una giovanissima arcorese. La ragazza frequenta un istituto tecnico in Brianza, con specializzazione in tecnica del legno.

Ha solo 14 anni ma tanto da insegnare soprattutto agli adulti, ma non solo. Una storia incredibile, piena di amore e salvaguardia per l’ambiente e per il prossimo, quella che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista Giorgia, una ragazzina di 14 anni che ama trascorrere il suo tempo libero andando a raccogliere i rifiuti gettati sulle strade, sui marciapiedi o nei campi dagli incivili.

Una vera passione

"Armata", si fa per dire, di zaino, guanti, pinza raccogli rifiuti, carrettino, sacchi della spazzatura e, soprattutto, tanta voglia di fare del bene per il nostro pianeta, la giovanissima, soprattutto nel week end, senza dire niente a nessuno, con un’abbondante dose di olio di gomito, si mette in prima linea per ripulire Arcore dai rifiuti abbandonati. Esce di casa con il suo carrettino e raccoglie immondizia di tutti i tipi, soprattutto cartacce, mozziconi e sacchetti che vengono abitualmente abbandonati.

Un grande gesto di altruismo

Un piccolo grande gesto di altruismo che non è certo passato inosservato agli occhi della collettività, stupita, talvolta, del gesto inusuale. E ogni volta che torna a casa, piena zeppa di sacchi di rifiuti, anche mamma e papà le vanno in soccorso per darle una mano nella raccolta differenziata e nel conferimento della monnezza all’isola ecologica che si trova accanto al cimitero cittadino, come ha confermato la mamma.

La soddisfazione della mamma

"Questo hobby Giorgia ha iniziato a coltivarlo qualche anno fa, insieme a sua sorella più grande - ha raccontato orgogliosa la mamma della giovane - Ultimamente lo porta avanti da sola. Fin da quando era piccola vedeva sia io che mio marito che cercavamo di tenere pulita la via dove abitiamo. Diciamo che a furia di vedere il nostro operato ha voluto mettersi anche lei in prima linea in questa battaglia di civiltà. Tante volte Giorgia esce di casa e nemmeno ci dice dove è diretta. Parte con il suo carrettino e torna piena di rifiuti. Per lei è anche un modo per rilassarsi probabilmente".

Chiunque volesse ripulire la città insieme a Giorgia non deve fare altro che contattare direttamente il comitato di frazione di Cascina del Bruno.