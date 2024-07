A soli 35 anni ha guidato l’équipe che ha ricostruito un orecchio a un bimbo

A soli 35 anni ha guidato un’équipe in un delicato e complesso intervento chirurgico per la ricostruzione di un orecchio a un bimbo di 11 anni.

Una giovane dottoressa di Vimercate

Un orgoglio per Vimercate. Lei è infatti la dottoressa Martina Corno, nata e cresciuta in città e ora in forze all’Ospedale Del Ponte di Varese.

Orecchio ricostruito usando la cartilagine costale

L’operazione chirurgica ha consentito di ricostruire in particolare il padiglione auricolare del piccolo paziente, realizzato utilizzando parte della cartilagine costale dell’11enne, appositamente scolpita. Il bimbo aveva infatti un’atresia auricolare all’orecchio destro dovuta ad una malformazione congenita, con conseguente mancanza di gran parte del padiglione. All’ospedale di Circolo di Varese la famiglia del piccolo ha potuto contare sulle capacità dell’équipe di Chirurgia plastica diretta dal professor Luigi Valdatta.

L'intervento guidato dalla dottoressa di Vimercate

L’ospedale di Circolo e il «Del Ponte» hanno quindi deciso di unire le forze lavorando in sinergia con due trattamenti, quello di Audiovestibologia e quello di Chirurgia plastica. Un intervento di ben sette ore guidato dalla dottoressa vimercatese e dal colleghi Federico Tamborini insieme a e Beatrice Corsini.

Giovane ma con un'esperienza importante maturata sul campo

L’équipe ha quindi potuto avvalersi dell’esperienza di Martina Corno, maturata in altri interventi di questo tipo, nonostante la giovane età, e grazie alla formazione fatta in particolare all’ospedale "Bambino Gesù" di Roma.

"La progettazione dell’intervento è stata mia - ha poi raccontato la dottoressa vimercatese - L’esecuzione in condivisione al 50% con il collega. Non è certo stato un intervento di routine, perché erano richieste competenze chirurgiche specifiche, un corollario e un ambiente di supporto che ha previsto una significativa preparazione".

Il legame con Vimercate, dove è nata e cresciuta

Un bel successo personale e un orgoglio per la famiglia e per Vimercate, dove la 35enne è nata e cresciuta.