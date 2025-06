A Sovico il Festival che unisce

Domenica 29 giugno Sovico ospiterà “Molti Mondi – Partecipando Festival”, un evento aperto a tutti, pensato per riscoprire il senso profondo del fare comunità.

Partecipando Festival

Dalle 16 alle 23, piazza Frette si animerà con la presenza di associazioni locali, gruppi informali, artisti, poeti e musicisti, in un intreccio di linguaggi, storie e assunzioni di responsabilità. Ma i veri protagonisti della giornata saranno i cittadini, invitati a partecipare attivamente attraverso laboratori, incontri, performance e momenti di scambio. L’obiettivo? Dare spazio a tutte le forme di partecipazione possibili e ricordare che ogni presenza conta, perché ogni persona è unica e necessaria.

Molti Mondi

Molti Mondi Ets nasce nel settembre 2024 con un duplice obiettivo: accompagnare le persone nel riconoscere e valorizzare il proprio ruolo all’interno delle comunità e, allo stesso tempo, rendere più efficaci e impattanti le reti associative. In Molti Mondi ci si incontra non solo per scambiarsi opinioni, ma per costruire insieme nuove visioni. Ognuno porta la propria unicità, la propria esperienza e le proprie intuizioni, e proprio grazie a questa diversità di prospettive, le idee iniziano a intrecciarsi, generando qualcosa di più grande. L'ingresso all'evento di domenica è libero e gratuito e ci saranno attività per tutte le età. Per informazioni e aggiornamenti contattare Giovanna Campo Antico 338.5972058 (giovanna@moltimondi.org, www.moltimondi.org).