A Sovico il nuovo Comando di Polizia locale

E’ operativo dall'1 gennaio il nuovo Comando di Polizia locale di Sovico con sede in piazza Frette.

Il nuovo comando di Polizia locale

Dopo vent’anni si è dunque interrotta l’esperienza del comando unico di Polizia locale con Macherio. Come noto, le due Amministrazioni comunali non hanno rinnovato la convenzione che scadeva al 31 dicembre dello scorso anno. Al comando di Sovico c’è il commissario Giovanni Laiso, affiancato dagli agenti Antonio Piscone, Marino Miccoli e Mariamichela Borriello.

I locali in piazza Frette, rinnovati, sono situati al primo piano, raggiungibile anche tramite ascensore, e sono suddivisi in un’ampia sala di attesa sulla quale si affacciano i servizi di sportello a disposizione per informazioni, pagamento di sanzioni e permessi di vario genere. Ci sono poi altri uffici per il ricevimento su appuntamento, nonché spazi destinati alle attività degli agenti.

Quattro agenti anche a Macherio

A Macherio resterà il comandante Nicolò Diana, il sovrintendente esperto Pietro Nocera, e gli agenti Marzia Bologna e Giacomo Marotta. Quest'ultimo, classe 1999, originario di Torre del Greco, di recente ha vinto il concorso per diventare agente di Polizia Locale e ha iniziato a prestare servizio in paese guidato dal comandante Nicolò Diana. Dopo il diploma in Ragioneria, Marotta ha proseguito gli studi per diventare agente e vinto il concorso a Cesano Maderno e Vedano.