A tu per tu con lo scrittore che ha raccontato Falcone ai bambini

Un'occasione che di certo non dimenticheranno. Perché non è cosa da tutti i giorni incontrare e confrontarsi con lo scrittore forse più noto tra bambini e ragazzi e che ha avuto il merito di raccontare alle nuove generazioni anche la storia di Giovanni Falcone.

I ragazzi incontrano Luigi Garlando

Mattinata emozionante oggi, venerdì 10 marzo, a Vimercate per gli studenti delle classi quarta A e B della primaria "Don Milani" e della quarta A della "Ungaretti" di Ruginello che, a TeatrOreno, hanno potuto incontrare Luigi Garlando, giornalista per la Gazzetta dello sport e autore di più di 100 libri per ragazzi.

Presenti anche don Eugenio Calabresi, parroco di Oreno, le insegnanti e la dirigente scolastica Mariateresa Chieli.

La storia di Falcone raccontata ai giovani

Tra questi quello che di certo ha avuto più successo, con più di un milione di copie vendute, è "Per questo mi chiamo Giovanni", diventato di fatto un libro di testo per le scuole.

E proprio gli studenti delle classi quarte dopo aver letto il libro, grazie all'aiuto della libreria "Il Gabbiano" e di TeatrOreno, hanno potuto incontrare l'autore.

Decine le domande fate dagli studenti a Garlando che ha ripercorso brevemente la sua carriera di giornalista e scrittore per poi svelare tutti i segreti del libro dedicato a Falcone.

"Dall'esempio di Falcone messaggio di speranza e di legalità"

"Ho scritto molti libri per trasmettere ai ragazzi i valori che si imparano anche dal mondo dello sport - ha raccontato Garlando - E ho scritto però anche altri libri su temi e vicende più impegnative. Tra questi quello dedicato a Falcone è certamente quello che ha avuto più successo. Sono convinto infatti che non esistano argomenti non adatti o non comprensibili ai ragazzi. Ciò che fa la differenza è il linguaggio che si utilizza. Raccontare la storia di Falcone significa lanciare un importante messaggio di speranza e legalità. Significa, attraverso il suo esempio, raccontare la storia di migliaia di persone che ogni giorno continuano a combattere contro la mafia e la malavita organizzata. Mi rende orgoglioso il fatto che questo libro sia diventato un libro di testo in molte scuole".