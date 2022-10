A un Premio Nobel la prima cittadinanza onoraria di Limbiate. Giovedì la cerimonia di conferimento al medico congolese Denis Mukwege che da anni aiuta le donne sopravvissute alla violenza

Approvato da pochi giorni il regolamento, ecco la prima cittadinanza onoraria del Comune di Limbiate. Che sarà conferita nientemeno che a un premio Nobel. Durante la cerimonia di giovedì pomeriggio, l’attestato sarà consegnato al medico congolese Denis Mukwege. Nato a Bakavu il 1 marzo 1955, si è specializzato in ginecologia e ostetricia in Francia. Ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2018 per il suo impegno verso le vittime di violenze nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha fondato il Panzi Hospital di Bukavu, nel sud Kivu, per curare e soccorrere le vittime dello "stupro come arma di guerra".

L'ospedale che ha fondato si è preso cura di migliaia di donne

Dal 1998 il dottor Mukwege e il suo staff si sono presi cura di migliaia di donne sopravvissute alla violenza sessuale. Per il suo instancabile attivismo, nel 2014 è stato anche insignito dal Parlamento europeo con il Premio Sakharov per la libertà di pensiero. Quest’anno ha ricevuto a Parigi il titolo di membro Honoris Causa dell’Accademia francese di medicina.

Aveva conosciuto Luca Attanasio

Il medico congolese conosceva bene Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano cresciuto a Limbiate e ucciso durante un agguato nella Repubblica Democratica del Congo, il 22 febbraio 2021. Per entrambi, l’impegno di rendere il mondo un posto migliore, considerato una missione quotidiana. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria sarà giovedì alle 15 presso la Rsa Attanasio in via Trieste 129.