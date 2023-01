Prenderà il via lunedì 16 gennaio la distribuzione della fornitura annuale di sacchi per la raccolta differenziata che comprenderà Ecuosacco, Multipak e Umido.

A Usmate al via la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata

Il calendario di distribuzione prevede la possibilità di ritirare il kit nell'arco temporale che va dal 16 gennaio al 18 febbraio 2023 sulla base del seguente calendario:

- Ogni lunedì, martedì e giovedì, ore 9.00-12.00, presso il Municipio

- Ogni mercoledì, ore 18.00-20.00, presso il Municipio

- Ogni venerdì, ore 18.00-20.00 a Velate in Villa Scaccabarozzi

- Ogni sabato, ore 9.00-12.00 (21 gennaio, 4 e 18 febbraio in Villa Scaccabarozzi; 28 gennaio e 11 febbraio in Municipio)

Al termine di questa prima fase di distribuzione massiva (a cui occorre presentarsi muniti di tessera sanitaria) sarà ancora possibile ritirare i sacchi, ma solo per un mese, al giovedì mattina presso il Municipio.

Insieme al kit distribuita anche una borsa di stoffa

Al momento della consegna del kit sacchi, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate distribuirà a ciascun nucleo familiare anche una borsa realizzata in stoffa: l’iniziativa, promossa congiuntamente con CEM Ambiente, vuole essere un ulteriore mezzo per aumentare la sensibilità della popolazione verso la necessità di una riduzione della plastica.