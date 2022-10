A Usmate arrivano le colonnine per ricaricare biciclette e monopattini elettrici. L'opera sarà realizzata grazie alla vittoria di un bando promosso da Regione Lombardia. La somma coprirà l'intero costo del progetto.

Approvato il progetto definitivo

La Giunta Comunale di Usmate Velate ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la posa in più punti del territorio (Piazza Pertini, Parco di Villa Borgia, Centro sportivo di via Luini e Parco di via Volta) di postazioni per la ricarica di biciclette e monopattini elettrici, dotate di un’interfaccia in grado di agevolare le operazioni di ricarica da parte degli utenti. Il via libera del Sindaco Lisa Mandelli e degli assessori fa così seguito all’aggiudicazione, da parte del Comune di Usmate Velate, di 200mila euro regionali a seguito del secondo posto nel bando promosso da Regione Lombardia e relativo ai "Contributi agli Enti Pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo". La somma ricevuta dal Comune coprirà al 100% la progettualità con cui l’Amministrazione Comunale aveva deciso di presentare domanda per essere ammessa al finanziamento: il Comune ha già affidato uno specifico servizio professionale per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori per l’esecuzione dei lavori oggetto di finanziamento, la Giunta ha approvato l’intera documentazione che potrà così diventare oggetto di gara per l’aggiudicazione dei lavori.

"Prossimo passo i veicoli elettrici"

Nell’intervento a favore della mobilità elettrica è anche previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico e delle allacciature all’infrastruttura di superficie, insieme alla messa in sicurezza delle aree in cui sarà possibile effettuare le operazioni di carica. Come detto, è prevista la posa in Piazza Pertini, nel Parco di Villa Borgia, al Centro sportivo di via Luini e nel Parco di via Volta, di postazioni per la ricarica di biciclette e monopattini elettrici. Considerati i tempi previsti dal Bando regionale, già nelle prossime settimane verrà avviato l’iter per la definizione del progetto esecutivo a cui faranno seguito le opere sul territorio.