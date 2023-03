Due ritiri gratuiti all’anno per ciascuna utenza domestica e un servizio su prenotazione, direttamente a domicilio.

A Usmate i rifiuti ingombranti verranno ritirati gratuitamente due volte all'anno

E' q2uesta la novità per il 2023 comunicata in queste ore dall'Amministrazione comunale di Usmate Velate. Una decisione che contribuirà a garantire ulteriore attenzione verso la tematica dell’igiene urbana e del recupero del rifiuto.

“Un motivo di soddisfazione per il nostro Comune e un ulteriore modo per incentivare la differenziazione e il recupero del rifiuto” afferma Valeriano Riva, assessore con delega all’Ecologia che sottolinea l’importanza di una iniziativa che va così implementando le occasioni a disposizione dei cittadini per contribuire in maniera decisiva al tema dell’igiene urbana.

Come si effettua una prenotazione

Per accedere al servizio, solo su prenotazione concordata con l’operatore, sarà necessario chiamare il numero verde CEM 800.34.22.66, attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9:00- 12:30 e 14:30-17:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00.

Via telefono sarà possibile prenotare il ritiro concordando con l’operatore il giorno e il luogo e sempre tramite telefono sarà possibile essere informati sulla prima data utile per il ritiro stesso. Al termine della telefonata verrà comunicato il codice di prenotazione e verranno fornite tutte le istruzioni utili per il ritiro dell’ingombrante.

I ritiri vengono effettuati da CEM Ambiente secondo un calendario che ha cadenza quindicinale. Il recupero dei rifiuti ingombranti avviene fra le 6 e le 14 del giorno indicato, direttamente a domicilio. Il richiedente ha il solo compito di posizionare il rifiuto ingombrante fuori dalla propria abitazione la sera precedente (e comunque su suolo pubblico), a partire dalle ore 20.

Che tipo di ingombrante?

Ogni rifiuto ingombrante non può superare i 60 kg di peso, i 3 metri cubi di ingombro con un’altezza massima di 2,7 metri. Ogni utenza domestica ha a disposizione 2 ritiri gratuiti all’anno. I rifiuti non dichiarati o eccedenti i limiti non verranno ritirati.