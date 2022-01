Novità

Dopo l'esperienza decennale nel Comune di Brugherio sarà operativo in Brianza dall'1 febbraio.

A partire da martedì 1 febbraio 2022, Mario Nappi sarà il nuovo Responsabile del settore di Polizia Locale di Usmate Velate con funzioni di comandante, individuato a seguito del concorso indetto nel 2021.

A Usmate Mario Nappi nuovo Responsabile di Settore della Polizia locale

Trentadue anni, Nappi vanta una esperienza decennale nel Comune di Brugherio dove ha lavorato come agente scelto impegnandosi in modo particolare nella prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e dei reati oltre a svolgere indagini di Polizia Giudiziaria, dal 2020 sta svolgendo il Responsabile di settore presso il Comune di Ranica. A partire dall’1 febbraio, Nappi sarà a pieno regime operativo a Usmate Velate.

Sempre più attenzione alla Polizia locale

La nomina del nuovo Responsabile di servizio fa seguito ad una particolare attenzione manifestata dall’Amministrazione Comunale verso la Polizia Locale: nel 2021 il Corpo è stato dotato di un nuovo veicolo elettrico di ultima generazione, accessoriato con strumentazione all’avanguardia in grado di garantire sorveglianza e pronto-intervento in caso di necessità. Sempre lo scorso anno, con l’obiettivo di ottimizzare il lavoro degli agenti, è stata affiancata una figura amministrativa e nel 2021 si è aggiunta agli agenti anche il Messo Comunale, cui competono specifichi incarichi legati alla gestione del traffico nei pressi delle scuole e alle notifiche da effettuarsi sul territorio.

“Ringraziamo innanzitutto il comandante Nappi per l’entusiasmo con cui si è approcciato alla nostra realtà – affermano il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla Sicurezza Pasquale De Sena. In queste settimane abbiamo avuto già una dettagliata interlocuzione per evidenziare la necessità di orientarsi ad un monitoraggio ancora più puntuale delle criticità presenti sul nostro territorio. A lui rivolgiamo il nostro augurio per un proficuo lavoro, nella certezza che col supporto degli agenti che già conoscono il nostro Comune, la Polizia Locale sia sempre più una presenza di controllo e di vigilanza. Un sincero ringraziamento lo rivolgiamo anche al Settore Tecnico del Comune che in questi mesi ha assunto la responsabilità del lavoro degli agenti, garantendo elevati standard qualitativi nonostante il periodo di emergenza sanitaria”.