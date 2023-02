A Usmate nasce lo Sportello Sì: un nuovo servizio per i cittadini che hanno bisogno di assistenza informatica

Da giovedì 23 febbraio a Usmate aprirà un nuovo sportello dedicato ai cittadini che desiderano avere informazioni e assistenza per le pratiche che prevedono capacità informatiche. Si chiama Sportello Sì, ed è un servizio promosso da Offerta Sociale a supporto delle azioni intraprese dal Settore Servizi Sociali del Comune.

A Usmate nasce lo Sportello Sì

Lo sportello, con una operatrice dedicata, sarà aperto ogni giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30 in via Deledda a Velate, negli spazi di proprietà comunale nella quale già trovano posto altri servizi all’utenza.

Gli Sportelli Sì si propongono come supporto alla cittadinanza per le seguenti finalità:

- Inserimento ed invio delle domande online per accedere ad iniziative Comunali, Regionali o di altri Enti Pubblici che offrono servizi e sussidi alla persona;

- Richiesta dell’attivazione SPID;

- Orientamento ai servizi sociali del Territorio

Come prenotare l'appuntamento

Sarà possibile accedere agli Sportelli Si scrivendo all’indirizzo e-mail sportello.si@offertasociale.it o chiamando il numero 371.6270215. Il servizio è gratuito e solo su appuntamento.

Assistenza in ambito sociale

“Come Amministrazione Comunale abbiamo fortemente voluto l’apertura di un nuovo servizio che avesse sede sul territorio e che fosse in grado di lavorare in stretta sinergia con i Sevizi sociali relativamente alle opportunità che il Comune potrà mettere in campo sotto forma di bandi o azioni a tutela dei nuclei familiari più fragili – ha spiegato Greta Redaelli, assessore con delega alla Persona – Lo sportello fornirà sostegno alle azioni strettamente legate all’Ente, fornendo ulteriore supporto a quello già quotidianamente offerto dai nostri uffici”.