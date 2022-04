Iniziativa

I cittadini potranno decidere come spendere un fondo da 50mila euro: ecco tutte le informazioni

A Usmate Velate apre la quinta edizione del Bilancio partecipato: progetti da presentare entro giugno. Come in passato, l'Amministrazione comunale metterà a disposizione della cittadinanza ben 50mila euro.

A Usmate Velate apre il Bilancio partecipato: progetti da presentare entro giugno

A partire da venerdì 15 aprile, entrerà ufficialmente nel vivo la prima fase del Bilancio partecipato 2022, strumento che consentirà a tutti cittadini di Usmate Velate di decidere come destinare una parte delle risorse del bilancio comunale, pari come negli anni scorsi a 50mila euro, attraverso la presentazione di idee che potranno poi essere realizzate dal Comune. Il percorso prenderà il via fino al termine del mese di giugno dando la possibilità a privati cittadini, di presentare la propria proposta tramite un’apposita scheda presente sul Notiziario comunale distribuito nelle prossime settimane o scaricabile dall’apposita pagina del sito internet comunale.

L'iter programmato

Tutte le idee raccolte verranno successivamente vagliate dagli uffici comunali competenti per una valutazione della fattibilità tecnica anche in relazione al budget previsto; farà poi seguito il passaggio nelle Consulte Comunali per la raccolta di pareri e giudizi sulle idee presentate dalla cittadinanza. La quarta fase vedrà, da parte della Giunta Comunale, la selezione – in numero massimo di 5 – dei progetti da sottoporre al voto della cittadinanza. I progetti ammessi al voto finale potranno essere votati da tutti i cittadini residenti a Usmate Velate che abbiano compiuto i 16 anni d’età al momento del voto.

"Uno strumento di democrazia diretta"

L’esito del voto sarà seguìto, a livello istituzionale, dall’impegno di spesa dei 50mila euro che verranno previsti a bilancio per la specifica realizzazione dell’opera prescelta dalla cittadinanza.

“Come recita la mission del Bilancio partecipato, questo strumento è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell’Ente – afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio – Apriamo questa prima fase di raccolta di proposte, da luglio inizieremo ad esaminare i progetti pervenuti per poi procedere con la fase di votazione nel periodo autunnale. Proprio nel periodo estivo, invece, vedremo maturare i frutti del Bilancio Partecipato 2021, col pieno restyling del campo sportivo esterno delle scuole Luini”.

I precedenti

La prima edizione del Bilancio partecipato del comune di Usmate Velate si è tenuta nel 2016, con la cittadinanza che scelse di realizzare una nuova pensilina per la scuola elementare Casati e la sistemazione dei vialetti interni alla scuola dell’infanzia Rodari. L’anno successivo i 50mila euro servirono per un nuovo laboratorio-creativo sempre all’interno della scuola dell’infanzia Rodari, nel 2018 fu invece attuata la completa riqualificazione dei percorsi piedibus sia di Usmate che di Velate. Posticipata a causa della pandemia, la quarta edizione si è conclusa nel 2021 con il successo del progetto di riqualificazione e ampliamento dell’area esterna della scuola Luini.