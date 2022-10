A Usmate Velate aprono le urne per il Bilancio partecipato: ecco come votare

Cinque progetti fra i quali scegliere, con la possibilità di esprimere la propria preferenza semplicemente con un clic, facile e comodo. Da mercoledì 2 a lunedì 21 novembre, si aprirà la fase di votazione del Bilancio Partecipato del Comune di Usmate Velate, edizione 2022.

Come votare per il Bilancio partecipato

L’Amministrazione comunale ha già individuato le cinque progettualità finaliste che si contenderanno il finanziamento di 50mila euro. Come già avvenuto nell’edizione 2021, il voto sarà possibile utilizzando esclusivamente on line su piattaforma dedicata, il cui link sarà disponibile sulla pagina del sito internet del Comune dedicata al Bilancio partecipato. La procedura prevede la registrazione, cui fa seguito l’invio di una password (comodamente trasmessa su cellulare o email, a seconda del canale scelto in fase di registrazione) che consente l'accesso alla piattaforma di voto. Si potrà votare solo un progetto, per una sola volta. Come sempre, la possibilità di voto resta riservata ai cittadini residenti a Usmate Velate e potranno votare tutti i nati fino al 31.12.2006.

Non solo online

Nessun problema per coloro che temono di non essere abili tecnologicamente: per l’intera durata del voto resta in vigore la possibilità di recarsi all'Urp del Comune o in biblioteca dove gli addetti forniranno assistenza e guida alla procedura telematica. La novità 2022 riguarda un’ulteriore modalità attraverso cui esprimere il voto: sarà possibile recarsi presso la sede comunale decentrata di via Deledda, a Velate, nei sabati mattina del 5, 12 e 19 novembre dalle 9 alle 12 per essere coadiuvati nella votazione e per ricevere assistenza dedicata.

I progetti finalisti

I 5 progetti finalisti sono già stati condivisi con le Consulte e hanno avuto l’avallo definitivo della Giunta comunale: area cani in via Per Vimercate (Proponente: Domenico Emanuele Foti); campo da Beach Volley al Centro Sportivo (Proponente: Sara Viscardi); riqualificazione campo da basket nel Parco di via Volta (Proponente: Massimo Cattaneo); acquisto di un nuovo automezzo per il trasporto di persone con disabilità (Proponente: Elio Sala); restyling viale Milite Ignoto – accesso al cimitero di Velate (Proponente: Alessandro Buccino)