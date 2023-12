A Usmate Velate arrivano le luminarie di Natale (e le polemiche)

Saranno accesi in questi giorni a Usmate Velate trentasette fili di luce per diffondere un’atmosfera di festa nel periodo di Natale. Questa la risposta dell'Amministrazione alle polemiche scoppiate negli ultimi giorni.

Arrivano le luminarie

Sono in fase di completamento le operazioni di posizionamento delle tradizionali luminarie di Natale che anche quest’anno illumineranno i luoghi nevralgici del territorio. Nell’ottica di non gravare sulle attività economiche del territorio, il Comune di Usmate Velate ha deciso di farsi carico pressoché totalmente delle spese necessarie per l’accensione dei fili di luce che hanno visto un rincaro dei prezzi sia dell’energia elettrica sia dei costi di installazione (e smontaggio) per singola arcata richiesti dalle società specializzate. Una quota verrà invece sostenuta dai commercianti locali, a cui l'Amministrazione si è rivolta chiedendo un contributo economico.

Dove saranno posizionate

L’accensione delle luminarie, prevista già nelle prossime ore, si affianca all’accensione dell’albero di Natale che da venerdì 8 dicembre spicca all’esterno del Municipio, nella piazza che guarda verso corso Italia. Le luminarie avvolgeranno coi loro fili di luce corso Italia, via Roma e via Cavour, creando un cannocchiale di luce che idealmente condurrà verso il Municipio, Villa Borgia e la Parrocchia di Santa Margherita. A Velate luminarie accese in via Cottolengo, via Volta e in Piazza Scaccabarozzi, esaltando il fascino di Villa Scaccabarozzi.