A Usmate Velate si chiude un'epoca: demolita la mitica rampa da skateboard

“L’opera potrà così essere nuovamente di richiamo per adolescenti e giovani che qui potranno ritrovarsi, praticando sport e divertendosi in sicurezza - affermano il sindaco Lisa Mandelli e il consigliere delegato, Lucia Traversi - La volontà dell’Amministrazione comunale è di restituire alla cittadinanza un’area che un tempo attirava utenti sia residenti, sia provenienti dai comuni limitrofi e non; purtroppo, negli ultimi anni la struttura era stata progressivamente abbandonata dall’associazione che l’aveva in gestione, ed entrambe le rampe presenti all’interno erano irrimediabilmente usurate e danneggiate. Da qui la scelta di operare il totale restyling dell’area: il progetto prevede in questo caso lo smaltimento delle due rampe, ormai inutilizzabili, e la messa in posa di un nuovo skate park con strutture e rampe accessibili per i principianti e divertenti per i più esperti”.