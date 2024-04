A Varedo addio bottiglie di plastica a scuola. L’iniziativa sostenibile promossa da Amministrazione comunale, Brianzacque e Sodexo coinvolge mille studenti varedesi

Basta bottiglie di plastica usa e getta nelle mense scolastiche di Varedo, ora l’acqua si preleva direttamente dagli erogatori installati nei plessi dell’infanzia e delle primarie. Sono quasi mille gli studenti varedesi interessati dal progetto ecologico sostenuto da Amministrazione comunale, BrianzAcque e di Sodexo Italia.

L’acqua in bottiglia che veniva portata a tavola ai bambini è ora sostituita da quella «alla spina» proveniente dall’acquedotto pubblico varedese. Un gesto di attenzione all’ambiente perché di utilizzare meno bottiglie significa abbattere la produzione di rifiuti contribuendo alla riduzione delle emissioni di anidrite carbonica.

«Siamo soddisfatti della sinergia che si è creata e abbiamo creduto in questo progetto al punto di integrare l’offerta di Sodexo con ulteriori 3 erogatori per un totale di 5 installati. Brianzacque, offrendo il materiale ludico-didattico promuove uno spunto di riflessione in tutte le classi sul tema della sostenibilità» ha dichiarato l’assessore a Istruzione e Coscienza civica Laura Caldan, intervenuta insieme al sindaco Filippo Vergani.