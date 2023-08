A Varedo c'è un nuovo centenario. Ieri, domenica, Bassano Arcelloni ha festeggiato un secolo di vita insieme ad amici, parenti e al sindaco Vergani

La sua mamma era arrivata alla veneranda età di 103 anni ma anche lui sembra proprio sulla strada giusta. Sarà anche merito dei buoni geni se ieri, domenica 6 agosto, Bassano Arcelloni ha festeggiato ben 100 anni. Una bella giornata di festa che il varedese ha trascorso circondato dall’affetto dei suoi parenti e degli amici più cari: prima un aperitivo al centro anziani di Varedo, poi con tutta la famiglia il pranzo al ristorante. Per fargli gli auguri è arrivato anche il sindaco Filippo Vergani che come da tradizione con i centenari, ha prestato per l’occasione la sua fascia tricolore al festeggiato.

Ha fatto il panettiere e l'operaio

Bassano è nato a Spino d’Adda, in provincia di Cremona, paese dove ha trascorso la sua gioventù lavorando come panettiere. Poi si è sposato e con la moglie si è trasferito a Milano dove ha lavorato come operaio fino alla pensione. Con l’avanzare dell’età però, la coppia ha cambiato nuovamente casa per avvicinarsi alla figlia Pierangela, al genero Adriano e al nipote Christian. Così da 12 anni Bassano è varedese e anche uno dei più longevi.

La passione per le bocce e le camminate

Arcelloni ha frequentato per anni il centro anziani di Palazzolo Milanese, dove giocava spesso a bocce, sua grande passione. Con l’avanzare dell’età però, è subentrato qualche acciacco e ha dovuto rallentare il ritmo.

"Fino a qualche anno fa giocava a bocce e amava camminare - ha raccontato la figlia - adesso non riesce più a muoversi come prima ma sta benone, la testa è quella di sempre, se fosse per lui vorrebbe fare tutto quello che faceva una volta".

Un trascinatore

Comunque tiene molto alla sua autonomia e continua a vivere da solo. Un personalità dal carattere gioviale, esuberante e ottimista.

"Fino a qualche anno fa era molto di compagnia, la classica persona che trascina il gruppo, proprio un bello spirito" ha continuato la figlia.

Il suo segreto della longevità

Il suo elisir di lunga vita che lo ha portato a festeggiare 100 anni? "Se lo chiedi a lui risponde “Nessun segreto particolare, anzi, ho sempre mangiato male” ha ricordato Pierangela. Domenica è stata una giornata di grandi emozioni per Bassano e la sua famiglia, il festeggiato era in gran forma e sfoggiando con orgoglio una coccarda con il numero 100 ha accolto ogni sorpresa con grandi sorrisi.