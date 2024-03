A Varedo chiude Banco Fresco, venti dipendenti perdono il posto. Oggi, giovedì, è l'ultimo giorno. L'azienda: "Nelle vicinanze insegne competitor"

Chiude Banco Fresco

Abbassa definitivamente la serranda dopo neanche un anno e mezzo il Banco Fresco di Varedo. Il punto vendita, che si ispira al mercato coperto di una volta rivisitato in chiave moderna, aveva aperto il 24 novembre 2022 in via Pastrengo, all'interno della nuova area commerciale sorta dietro all'Esselunga, dove si trova anche uno store di casalinghi.

La concorrenza

L'azienda spiega in una nota i motivi della chiusura del punto vendita di Varedo:

Nell’ottica di una ridefinizione di un nuovo format dei propri store, di minore estensione e ubicati in città, Banco Fresco ha annunciato alle RSU aziendali la chiusura dei propri punti vendita di Varedo (Monza e Brianza) e Osio Sotto (Bergamo) poiché le loro performance – anche a causa di aperture nelle vicinanze di insegne competitor - erano pesantemente disallineate con gli obiettivi minimi di fatturato.

Indennizzi e disoccupazione ai dipendenti

Oggi, giovedì 22 marzo, è l'ultimo giorno di lavoro per i venti lavoratori del punto vendita.