A Varedo nel 2021 meno sanzioni per il Covid, aumentati gli incidenti. Nel rapporto annuale stilato dalla Polizia Locale emerge anche un incremento delle patenti ritirate

Diminuiti i controlli per il Covid e sanzioni legate al rispetto delle prescrizioni, più violazioni al Codice della Strada e incidenti. Dopo uno straordinario 2020, l’anno scorso anche le attività della Polizia Locale di Varedo si sono riavvicinate alla normalità. E’ quanto emerge dal riepilogo del 2021 stilato dal comandante Dario Colombo.

Più incidenti anche del 2019

Dopo aver controllato 1.700 autocertificazioni nell’anno in cui è esplosa la pandemia, l’anno scorso le persone controllate nell’ambito dell’emergenza Covid sono state 388. Meno anche le sanzioni, scese da 68 a 38. Risalito il numero degli incidenti, sono stati 62 contro il 28 del 2020 (e i 48 del 2019), con 73 persone ferite e per fortuna in nessun sinistro l’esito è stato mortale.

Aumentate le violazioni al Codice della Strada

Aumentati di un buon 25 per cento i verbali per violazioni al Codice della Strada: ne sono stati emessi 2.506 mentre nel 2020 si erano fermati a 2.059. In linea con l’anno precedente invece le somme complessive relative a sanzioni amministrative: 277mila euro.

In lieve calo le iscrizioni a ruolo di verbali non conciliati entro i termini (da 537 a 508). Le sanzioni per violazione ai regolamenti comunali sono state 26.

Patenti ritirate e segnalate

In salita anche il numero delle patenti ritirate, 19, e di quelle segnalate per sospensione, 260 (l’anno prima erano state 242).

Raddoppiati i veicoli sequestrati perché senza assicurazione (12, anche più del 2019). L’anno scorso gli agenti hanno anche recuperato due veicoli di provenienza furtiva e denunciato sette persone all’autorità giudiziaria, mentre le richieste di accertamenti su richiesta di Questura e prefettura sono stati 147.

Nuovo agente e veicolo ibrido

Più elevato anche del 2019 il numero dei chilometri percorsi con i mezzi di servizio (38mila). Aumentati anche gli accertamenti di residenze anagrafiche (da 636 a 660) e le comunicazioni di ospitalità di extracomunitari (da 87 a 108). L’anno scorso è anche entrato in servizio un nuovo agente e a dicembre il parco mezzi della Locale è stato rinnovato con un’auto ibrida acquistata grazie a un contributo regionale.