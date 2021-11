A Varedo, sabato 13 novembre, screening diabetologico aperto a tutta la popolazione

Prevenzione

Nell'ambulatorio di via San Giuseppe possibilità di misurare la glicemia, la pressione e ottenere una valutazione della massa corporea.

Asst Brianza promuove lo screening diabetologico. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, sabato 13 novembre, l'Ambulatorio di diabetologia di via san Giuseppe sarà aperto a tutta la popolazione per la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, ma anche – ad esempio - per la valutazione della massa corporea e della circonferenza dell’addome.

ASST Brianza promuove lo screening diabetologico

Sarà possibile accedere all'ambulatorio dalle 11.30 alle 15.30 e contestualmente sarà possibile incontrare un team di specialisti pronti anche a fornire indicazioni sui più appropriati e corretti stili di vita e a dare consigli di cultura della salute e per la prevenzione del diabete.

Nella stessa giornata, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 è previsto un incontro fra medici di famiglia e specialisti diabetologi dell’ASST per un confronto sulla gestione del diabete sul territorio.

Una malattia dalla gestione multidisciplinare complessa

“Il diabete mellito – spiega Ida Mangoni, diabetologa e responsabile della struttura dell’ASST che si occupa di malattie endocrine, del metabolismo e della nutrizione – rappresenta un esempio paradigmatico di patologia cronica la cui condizione richiede una gestione multidisciplinare complessa, e per la quale i percorsi di cura, anche alla luce delle difficoltà emerse con la pandemia, possono essere rivisti”.

“Nel diabete di tipo 1 – aggiunge la specialista – sono fondamentali una rapida e precoce diagnosi e un monitoraggio attento della malattia. Nel diabete di tipo 2 diventa necessario l’aggiornamento delle linee di terapia farmacologica, da modulare in base alle fasi della malattia e alle comorbidità. Significativa è, quindi, la collaborazione tra professionisti sanitari per poter rispondere in maniera completa e puntale ai bisogni assistenziali di un paziente così complesso come quello diabetico”.

Circa 8500 i pazienti seguiti ogni anno

Qualche numero che riguarda il territorio che afferisce ad ASST Brianza. La struttura che si occupa di diabete esegue circa 30.000 prestazioni all’anno. I pazienti seguiti ogni anno sono circa 8.500.

“Ringrazio anche a nome del Sindaco l’ASST della Brianza – dice Matteo Figini, Assessore ai Servizi al Cittadino del Comune di Varedo – per dare centralità alla nostra Varedo con l’importante iniziativa del 13 novembre, a valenza sovra comunale. Parteciperò all’incontro mattutino con i medici, desideroso di conoscerne molti e maturare maggiore conoscenza, anche io, dell’offerta di servizi in materia di prevenzione e lotta al diabete”.

Un’iniziativa analoga a quella di Varedo, si terrà prossimamente anche a Vimercate.