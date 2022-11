A Veduggio in arrivo marciapiede e posteggi

Primo «sì» del Comune di Veduggio con Colzano al progetto di riqualificazione dell’ex Puricelli. Il 7 novembre la Giunta ha adottato il piano attuativo presentato dal Gruppo Agrati che all’inizio dell’anno aveva acquistato l’area di via Piave all’asta. E per i veduggesi ci sono buone nuove.

Marciapiede e posteggi in arrivo

Il piano, infatti, prevede la realizzazione, da parte del privato, di opere pubbliche e convenzionate con il pubblico per un totale di 980 mila euro. La più importante è il marciapiede che collegherà i due tronchi già esistenti, in modo da garantire un camminamento protetto dall’incrocio con corso Milano alla biblioteca comunale, reso possibile dall’arretramento della recinzione dell’ex Puricelli e della biblioteca, con un conseguente allargamento della carreggiata. Si aggiunge poi un posteggio pubblico accessibile direttamente da via Piave: dieci posti auto illuminati quando tramonta il sole, uno dei quali per disabili ed un secondo, eventuale, «parcheggio rosa» riservato a donne in gravidanza e mamme con bimbi piccoli. Oltre a un’area verde di 748 metri quadrati raggiungibile dalla biblioteca.

E in occasione di eventi...

Non è finita: all’interno dell’ex Puricelli, una volta abbattuto l’immobile in passato sede dell’azienda di maniglie e oggettistica in plastica rigida aperta alla fine della Seconda guerra mondiale da Luigi Puricelli, troverà spazio un ampio parcheggio riservato ai dipendenti della bulloneria ma concesso al Comune per cinque giorni l’anno, festivi e non lavorativi per l’azienda (ad esempio in occasione di eventi, come l’imminente Festa di San Martino). Sono previsti 125 stalli - tre per disabili e due parcheggi rosa - con 20 postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

L’intera documentazione è consultabile sul sito internet istituzionale; entro l’8 dicembre è possibile presentare osservazioni per iscritto all'Ufficio Protocollo o inviarle all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.veduggio@legalmail.it. Nei sessanta giorni successivi l’Esecutivo procederà con l’approvazione del piano attuativo, decidendo nel contempo sulle eventuali osservazioni pervenute.