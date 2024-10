A Verano Brianza s'inaugura il Mercato della Terra di Slow Food

È tutto pronto per il taglio del nastro del Mercato della Terra a Verano Brianza.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre, alle 8.30, in piazza del Mercato. Il mercato verrà replicato ogni seconda domenica del mese, con le date già fissate del 10 novembre e dell’8 dicembre.

A Verano Brianza in piazza del mercato

Gli espositori del mercato, in questa prima fase, sono una quindicina: «In un certo senso sarà come entrare in un supermercato – spiega Anna Falzetta, referente del Mercato della Terra – nel senso che la varietà dei produttori presenti consente di fare una spesa completa: nessun doppione, ma la possibilità di trovare tutto il necessario. Sarà un’alternativa importante e di livello, in una zona dove siamo circondati dalla grande distribuzione e dai discount».

L’offerta al Mercato della Terra di Verano Brianza è davvero variegata: dagli ortaggi (anche trasformati) alla pasta fresca, dai formaggi di capra al miele, dalle erbe officinali all’olio, dal pane alla luganega di Monza, fino a vino e birre, oltre naturalmente alla pecora brianzola, presidio Slow Food.

Nei mesi scorsi sono state organizzate tre edizioni “zero” del mercato: «Sono andate benissimo – prosegue Falzetta – Ciò che più mi fa piacere è vedere la risposta delle persone: nella bottega che gestisco a Verano Brianza mi è capitato più volte che i clienti mi chiedessero quando sarebbe stato il mercato successivo. Significa che poter incontrare gli artigiani del cibo piace: è un momento utile non solo ad acquistare i prodotti, ma soprattutto a fare cultura alimentare, per scoprire non solo cosa c’è in vendita, ma come viene fatto quel prodotto».

L'occasione anche per la Spesa solidale con la Caritas

Un’edizione del mercato dopo l’altra, verranno organizzati eventi e degustazioni: «Ci rivolgeremo in particolare ai più piccoli – spiega Valeria Ratti, presidente della Condotta Slow Food Monza e Brianza – puntando su alimenti come il cioccolato, il miele e la luganega, la salsiccia tipica brianzola. Ma il primissimo appuntamento, quello del 13 ottobre, è pensato per gli adulti: sarà una degustazione con i vini della Igt Terre Lariane». E poi, conclude Ratti, «riproporremo la Spesa Sospesa in collaborazione con la Caritas locale: chi vuole aderire può acquistare i prodotti del mercato e lasciarli al banco Slow Food. Verranno distribuiti alle persone più fragili: ci è sembrato un bel modo per sottolineare il messaggio che tutte e tutti hanno diritto a un cibo buono, pulito e giusto».