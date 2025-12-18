A Verano la reliquia del Velo di Maria

E’ stata esposta a Verano per la prima volta, nel giorno dell’Immacolata, la reliquia con un frammento del velo di Maria, di proprietà della parrocchia.

Un veranese ne ricostruisce la storia

Da quasi 200 anni è di proprietà della parrocchia, ma ne si ignorava la storia, poi grazie alle ricerche fatte da uno storico di Verano, Marco Longoni, è stata ricostruita l’origine della reliquia che è stata esposta ai fedeli in occasione dell’8 dicembre. La storia di questo simbolo sacro di cui molti veranesi sono venuti a conoscenza solo di recente risale al 1834 ed era custodita in chiesa; per tanto tempo sarebbe rimasta una delle tante reliquie venerate di cui però non si sapeva l’origine, fino a quando Longoni non ha iniziato le sue ricerche.

La prima esposizione, nel giorno dell’Immacolata

L’8 dicembre durante la messa don Luca l’ha voluta esporre sull’altare invitando i fedeli ad ammirarla, ma anche a rivolgersi proprio a Marco Longoni per capirne la storia.

La reliquia secondo quanto ricostruito fu portata in dono alla parrocchia dal vescovo di Assisi.

«La Vergine Maria può essere considerata a buon diritto la compatrona del nostro paese. Non ci è dato sapere quando il culto mariano abbia avuto inizio a Verano, anche se i documenti inducono a collocare nei secoli medievali le prime costruzioni di edicole o cappelle dedicate a Maria, come l’attuale Madonnina. La devozione mariana, particolarmente sentita e vissuta in grandi processioni tra Otto e Novecento, si è espressa anche nella venerazione delle reliquie» ha spiegato Longoni.

E tra queste c’è anche un frammento del velo di Maria.

«Conserviamo questo frammento del Velo della Vergine Maria proveniente dall’antica reliquia conservata dal XIV secolo nella Basilica di San Francesco di Assisi. Secondo la tradizione, il Velo era stato donato dal nobile Tommaso Orsini, che l’aveva ricevuto a propria volta in Terrasanta dal governatore musulmano della Siria».

Da Assisi a Verano

Dalla Terrasanta è poi passata ad Assisi, per arrivare a Verano.