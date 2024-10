A Villasanta apre il "Portone Rosso", un orecchio teso verso i bisogni della comunità

Un orecchio ancor più teso verso i bisogni della cittadinanza. E’ stato inaugurato domenica mattina il "Portone Rosso", il nuovo centro di ascolto sanitario dedicato alla comunità di Villasanta e aperto dalla Croce Rossa Italiana.

A Villasanta apre il "Portone Rosso"

Il taglio del nastro di questo nuovo servizio davvero importante è avvenuto in vicolo Sant’Anastasia, a due passi dalla chiesa parrocchiale. L'iniziativa rappresenta una fondamentale risposta alle esigenze della popolazione, in particolare per le fasce più vulnerabili, e ha segnato un ulteriore passo avanti da parte della Croce Rossa nel supporto ai cittadini. Il "Portone Rosso" è stato concepito come un luogo di accoglienza, progettato per offrire sostegno, a livello sanitario e non solo, a chiunque abbia bisogno di un consulto.

Gli obiettivi del centro

L'obiettivo principale è quello di creare uno spazio dove le persone possano sentirsi ascoltate e accompagnate nel loro percorso, ricevendo l'assistenza di cui hanno bisogno. Tra i servizi offerti dal centro, è stata istituita la segreteria socio-sanitaria, che fornisce assistenza nella presentazione di domande telematiche per ticket, sussidi e offre consigli e suggerimenti pratici per agevolare l'accesso ai servizi sanitari. Inoltre, il servizio di trasporto sanitario è stato pensato per facilitare le dimissioni ospedaliere e accompagnare i pazienti a visite mediche o terapie specifiche. Un altro aspetto fondamentale del "Portone Rosso" è il servizio infermieristico, che include la valutazione dei parametri vitali, gestito da personale altamente qualificato.

"Facciamo rete con i servizi esistenti"

Questo genere di prestazioni assicura agli assistiti di ricevere controlli e assistenza professionale, contribuendo al loro benessere e alla loro tranquillità:

"L’idea di aprire questo sportello è nata circa sei mesi fa - hanno spiegato i volontari del comitato di Villasanta che hanno presenziato al battesimo ufficiale - Vogliamo semplicemente affiancare chi è già presente sul territorio. Quindi, non c’è assolutamente l’intenzione di sostituire ambulatori o farmacie, bensì fiancheggiarli per dare un ulteriore supporto alla cittadinanza su questioni importanti come quelle sanitarie, continuando a fare rete con i servizi già presenti sul territorio. Ci teniamo quindi a specificare che non possiamo fare medicazioni o prescrivere ricette. Questo è un centro di dialogo, ascolto e supporto per tutti i cittadini".

Il centro è aperto al pubblico a partire già da questa settimana, ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 17.30, senza bisogno di prenotazione.