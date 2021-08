A Villasanta apre lo sportello lavoro Afol

Grazie a una convenzione tra la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Villasanta, a partire da mercoledì primo settembre aprirà in Villa Camperio, a Villasanta, lo Sportello Unico Lavoro di Afol, l’Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro.

La prospettiva di una convenzione triennale con il Comune

Il progetto, presentato in Comune, a Villasanta, nei giorni scorsi, avrà un periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2021 con la prospettiva poi di una convenzione triennale.

Lo spazio, gratuito e dedicato ai cittadini residenti (ma anche ad aziende che intendano utilizzare il servizio per preselezione, consulenze, tirocini), offre innanzitutto informazioni sui servizi al lavoro, possibilità di consultazione materiale, diffusione/pubblicizzazione offerte di lavoro, supporto all’auto-consultazione. Propone inoltre un servizio di orientamento per accertare conoscenze e capacità dell’utente, mettere a fuoco le motivazioni, costruire progetti mirati all’inserimento occupazionale anche mediante percorsi formativi ad hoc. Infine lo sportello si occupa di accompagnamento al lavoro con azioni come la selezione delle fonti e del mercato di riferimento.

"Vogliamo venire incontro alle persone in difficoltà"

"L’apertura dello Sportello Afol, pensata già dallo scorso anno ma ritardata dall’emergenza sanitaria in corso, deriva dalla volontà di offrire un servizio che riteniamo socialmente importante, ancor più in questo particolare momento storico, in supporto soprattutto alle persone in condizione di difficoltà e di scarsa “occupabilità” - Ha spiegato Laura Varisco, assessore ai Servizi Sociali - In quest’ottica, prima dello sportello Afol, erano state sperimentate sul territorio altre iniziative come “Progetto Kairos” (Casa, Lavoro e Reddito), attivato a seguito di un bando con Fondazione Cariplo".

Gli orari di apertura

Lo sportello sarà attivo il martedì dalle 14 alle 17 e il mercoledì dalle 9 alle 12. È necessario fissare un appuntamento con l’operatrice con le seguenti modalità: tramite mail sportellolavoro@comune.villasanta.mb.it o contattando il numero verde 800 766676 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00)