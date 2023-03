A Villasanta domenica le premiazioni delle borse di studio e delle eccellenze sportive

Torna questa domenica, 26 marzo, l'appuntamento fisso dedicato ai giovani di Villasanta che si sono distinti per meriti scolastici e sportivi. la cerimonia si terrà dalle 10 all'Astrolabio di via Mameli.

A Villasanta nel weekend le premiazioni delle borse di studio e delle eccellenze sportive

Si tratta di una cerimonia molto sentita dall'Amministrazione comunale:

“Lo spirito di fondo è quello di gratificare l’impegno dei giovani e di valorizzarne la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di realizzarsi, sia nello studio che nell’attività sportiva”, spiega l’assessore all’Istruzione Adele Fagnani.

Per l’occasione sono stati invitati a partecipare tutti i ragazzi che si sono candidati alle Borse e gli atleti delle società sportive cittadine. Il sindaco Luca Ornago, l’assessore all’Istruzione Adele Fagnani e i consiglieri delegati a Istruzione e Sport Patrizia Bestetti e Lorenzo Galli, premieranno i giovani meritevoli, affiancati dalla testimonial d’eccellenza Martina Maggio, ginnasta villasantese che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokio 2020.

I nomi dei premiati saranno resi noti durante l’evento

Borse di studio

Le Borse di studio sono assegni da 300 euro ciascuno che vengono concessi a studenti che, nell’anno scolastico trascorso (2021-2022) abbiano raggiunto livelli di eccellenza nelle votazioni di un corso di studi delle scuole superiori (media dell’8

almeno e, per i maturati, votazione non inferiore ai 90/100). Sono riservati a ragazzi residenti a Villasanta da almeno un anno.

La premiazione del 26 marzo sarà anche l’occasione per la consegna degli attestati ai ragazzi usciti dalle scuole secondarie di primo grado con 10 o 10 e lode e per la consegna, sempre per questa fascia d’età, degli attestati al merito: riconoscimenti simbolici assegnati su segnalazione delle scuole per particolari meriti personali e umani.

Eccellenze sportive

Le Eccellenze sportive sono riconoscimenti dedicati ad atleti delle società locali che si sono distinti per risultati di livello sovracomunale. Per i risultati dello scorso anno, saranno premiati 22 giovani. Ad altri 8 esponenti dello sport locale verranno riconosciuti degli attestati al merito anche senza aver necessariamente ottenuto particolari risultati sportivi per essersi fatti esempi dei valori educativi dello sport.

(nelle foto le premiazioni degli anni passati)