A Villasanta due casi di virus West Nile: da stasera la disinfestazione

A Villasanta Ats Brianza ha segnalato due casi di positività al virus west nile. Per questo motivo da stasera scattano tre giorni di disinfestazione in fascia oraria serale.

Il trattamento adulticida - la via di trasmissione più comune del virus West Nile all’uomo è infatti la puntura di una zanzara infetta - verrà effettuato tra le ore 21 e le 24 di oggi, 26 settembre, del 27 e del 28. Il trattamento prevede una serie di raccomandazioni su norme da tenere a tutela della salute, come la chiusura delle finestre e la custodia in casa di persone e animali. Il prodotto utilizzato - fa sapere Ats Brianza - è il Permex.

Le vie interessate

Di seguito l'elenco delle vie interessate dal trattamento:

Via Don Galli DA 1 A 31 - DA 2 A 22

Via Ada Negri DA 5 A 17 - DA 6 A 12/A

Via Confalonieri DA 27 A 131 - DA 34 A 124

Via Matteotti DA 1 A 19 - DA 2 A 12

Piazza Oggioni DA 1 A 9

Via Vercesi DA 1 A 15 - DA 2 A 8

Via Monte Grappa DA 1 A 3 - DA 2 A 8

Via V. Veneto DA 7 A 9 - DA 10 A 22

Via Padre R. Giuliani DA1 A 3 - DA 2 A 8

Via G. Bestetti DA 1 A 5 - DA 2 A 20

Piazza Giovanni XXIII DA 1 A 10

Piazza Martiri di Belfiore DA 1 A 7

P.tta B. Erba DA 1 A 13

Vicolo Sant'Anastasia DA 3 A 5

Via Nazario Sauro 5

Cosa non fare

In particolare, in concomitanza con la disinfestazione, si richiede la collaborazione dei cittadini e si raccomanda di: non entrare nelle aree trattate durante il trattamento e per almeno 1 ora dal termine dello stesso; tenere chiuse porte e finestre poste in prossimità del giardino; non entrare con animali nelle aree trattate per almeno 1 ora dal termine del trattamento; evitare il consumo dei prodotti di eventuali orti situati nelle vicinanze dei luoghi trattati per almeno tre giorni .

In caso di maltempo immediatamente successivo all’intervento lo stesso sarà rinviato alla prima data utile.

In caso di avvelenamento contattare il centro antiveleni dell'ospedale Niguarda tel. 02 66101029