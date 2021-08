Nuovi fondi a sostegno delle famiglie per il pagamento dell'affitto. A Villasanta ha aperto un nuovo bando ed è possibile presentare domanda entro il 15 ottobre 2021.

A Villasanta nuovi contributi a sostegno dell'affitto

L'obiettivo della misura, si legge nella comunicazione dell'Amministrazione comunale, è sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 34.600,00 euro di cui 15.965,00 assegnati da Regione Lombardia e 18.635,99 di risorse integrative.

Chi può presentare domanda

Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Villasanta che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere titolari di un contratto di locazione di libero mercato, anche a canone concordato, di una unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato;

2. essere residenti in un alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

3. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;

4. avere cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione Europea oppure possedere un regolare titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea

Come presentare domanda

La domande si possono presentare fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 15.10.2021 tramite pec al seguente indirizzo:protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it oppure tramite R.R. riportando sulla busta la seguente causale "MISURA UNICA COVID 19 ANNO 2021"

Tutti i dettagli sono disponibili a questo link