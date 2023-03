È partito nei giorni scorsi l’intervento previsto a Villasanta, su via Sanzio e via Monza, per la messa in sicurezza degli

attraversamenti pedonali.

A Villasanta partiti i lavori per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali

L’opera è stata pianificata dai settori Viabilità e Polizia locale in un’ottica di tutela degli utenti della strada più vulnerabili, pedoni e ciclisti. Sono numerosi infatti quelli che arrivano da Villasanta e si trovano, anche quotidianamente, a dover attraversare via Sanzio, ma soprattutto via Monza, da parte a parte. Si tratta soprattutto di persone dirette alla zona della Rovagnati e del complesso artigianale adiacente.

Fine lavori entro marzo

L’intervento, destinato a chiudersi, salvo imprevisti, entro il mese di marzo, è articolato in due punti: su via Sanzio è prevista la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale esistente, con una nuova e più efficace illuminazione pubblica e con elementi di segnalazione dell’attraversamento, come i pali a sbraccio curvato e i segnalatori luminosi a intermittenza a led.

Invece su via Monza è prevista a realizzazione ex novo dell’attraversamento pedonale protetto che si collegherà alla ciclabile del lato ovest. Anche in questo caso saranno predisposti elementi di segnalazione adeguati.

I costi

Il progetto, comprensivo di segnaletica nuova, ha un costo di circa 45mila euro finanziati in gran parte con i fondi Stogit (azienda di Snam per lo stoccaggio del gas) nell’ambito delle iniziative di compensazione. Da Stogit arrivano 35mila euro; altri 5mila sono finanziati con risorse dell’ente; gli ultimi 5mila euro sono stati ottenuti da Regione Lombardia per l’interesse sovracomunale dell’opera. In particolare perché l’intervento coinvolge una pista ciclabile di collegamento tra più comuni (Villasanta e Monza).

"Lavori attesi da tempo"