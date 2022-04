A Villasanta scatta l'austerity delle pizze

La decisione

Via dal menù gli ingredienti più cari e meno richiesti. E' questa l'iniziativa messa in campo da Mauro Sisti, titolare della pizzeria d'asporto "Pappa e Pizza" per non aumentare il prezzo del cibo preferito dagli italiani

Via gli ingredienti più costosi o meno richiesti dalle pizze, come salmone e mozzarella di bufala, per non dover ancora aumentare il prezzo del cibo preferito dagli italiani.

I costi stellari delle materie prime e delle utenze costringono i ristoratori ad ingegnarsi per non chiedere alla clientela ulteriori sforzi economici. E’ il caso del 41enne Mauro Sisti, titolare della storica pizzeria d’asporto "Pappa e Pizza" di via Da Vinci, a Villasanta, che nei giorni scorsi ha annunciato quella che è già stata ribattezzata come l’austerity delle pizze: via dal menù delle pizze d’asporto alcuni degli ingredienti più costosi o meno richiesti per non dover aumentare i prezzi.

La motivazione

"A gennaio ho dovuto mettere mano al listino prezzi per far fronte agli aumenti indecenti che stanno subendo le materie prime - ha spiegato il pizzaiolo - Purtroppo i rincari non si fermano e i prodotti continuano ad aumentare di prezzo giorno dopo giorno. Io, in tutta sincerità, non me la sento di fare come i benzinai e di mettere mano al listino prezzi ogni settimana, anche se ahimè c’è qualcuno che continua a farci concorrenza sleale vendendo pizze a 5 euro con prodotti scadenti e di bassa qualità. Per evitare di dover aumentare ancora i prezzi delle pizze sto valutando di togliere dal menù alcuni ingredienti, chiaramente quelli meno richiesti e più costosi, per aver così meno prodotti da acquistare e da dover gestire".

Costi aumentati

Il pizzaiolo ha fatto alcuni esempi di come gli aumenti delle materie prime e delle utenze stanno impattando sui ricavi.

"Il costo mensile dell’energia elettrica è raddoppiato: sono passato da un costo medio di 900 euro al mese a oltre 1900 euro di corrente - ha continuato Sisti - La mozzarella è aumentata di quasi un euro al chilogrammo. L’olio si semi di girasole per friggere le patatine fritte, tre mesi fa, mi costava 1,30 euro al litro. Oggi lo pago oltre 4,35 euro al litro. Siamo impazziti e questo mi sta portando ad eliminare anche le patatine fritte, altrimenti dovrei venderle ad un costo spropositato".

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 12 aprile 2022