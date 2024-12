A Villasanta servono sentinelle, il Comune chiama a raccolta... gli "umarell"

Un accordo tra Comune di Villasanta e cittadini intenzionati a mettere (gratuitamente) a disposizione il proprio tempo per monitorare il territorio e segnalare eventuali problematiche agli uffici. Sentinelle, insomma, o più simpaticamente "umarell", pronti a mettere in campo le proprie competenze a favore della comunità e della città iscrivendosi al Registro del Volontariato Civico Individuale.

Villasanta chiama a raccolta... gli "umarell"

L’invito parte dell’Amministrazione comunale e questa volta in particolare si rivolge a chi abbia voglia di dare il proprio contributo in ambiti strettamente tecnici. Un modo per coinvolgere i cittadini nella gestione della vita pubblica, ma anche per far fronte alla fisiologica carenza di personale che colpisce tutti gli enti pubblici. L’idea è quella di coinvolgere nel volontariato in Comune persone che abbiano, per formazione o esperienza, qualche competenza nei settori del verde, dell’edilizia, delle manutenzioni.

Al territorio servono sentinelle

L’aspirante volontario potrebbe mettere a disposizione poche ore alla settimana secondo la propria disponibilità ed entrare a far parte di una squadra di cittadini che opererebbe sotto il coordinamento del personale comunale competente e dopo qualche momento di formazione. Con la possibilità di ufficializzare ulteriormente il ruolo di questi Volontari Civici attraverso un Patto di collaborazione:

"Quello che immagino per questi volontari è un po’ un ruolo di sentinelle del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Lorenzo Galli – Chiarisco subito che non potranno e né dovranno interferire nei cantieri, ma il loro compito sarà quello di supportare il Comune nell’intercettare piccoli guasti. come fontanelle che non funzionano, buche ed anche eventuali mancanze da parte dei fornitori di servizi. Abbiamo da una parte carenza di personale soprattutto nel settore lavori pubblici, dall’altra parte persone disponibili che hanno competenze che potrebbero essere valorizzate. Quindi l’idea è di creare sinergia"

I compiti dei volontari

Il compito degli speciali volontari sarebbe esclusivamente di monitoraggio. Le informazioni verrebbero trasmesse agli uffici competenti che le raccoglierebbero, valutando eventuali interventi. Una formula che presenta, nell’ottica dell’Amministrazione, molteplici lati virtuosi: un supporto all’operatività dell’ente in tempi di fisiologica carenza d’organico, la promozione della partecipazione, la valorizzazione di cittadini che desiderano mettersi a disposizione del bene pubblico.

L'albo dei volontari civici

E’ possibile fin da subito rispondere all’invito dell’Amministrazione effettuando l’iscrizione al Registro dei Volontari Civici, e nello specifico per quanto descritto sopra, nell’Area Manutentiva. L’albo è infatti stato istituito già dal 2019 proprio per favorire la partecipazione della cittadinanza alla cura della cosa pubblica. Al momento, gli ambiti di intervento possibili sono due e ogni area ha il suo singolo albo: Area Culturale, con attività di carattere culturale, legate a tutela, promozione e valorizzazione della cultura, e appunto l’area manutentiva, che prevede attività di tutela, conservazione, piccola manutenzione del patrimonio comunale e del verde pubblico.