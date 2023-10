A Villasanta tutti in fila per un posto di lavoro

Tutti in fila per un posto di lavoro da magazziniere, addetto al montaggio e assemblaggio meccanico e addetto al carteggio. Succede a Villasanta.

Oggi pomeriggio, giovedì 5 ottobre 2023, oltre un centinaio di uomini e donne alla ricerca di un posto di lavoro si sono presentati in Villa camperio per un appuntamento organizzato dalll'agenzia per l'orientamento Afol Monza e Brianza in collaborazione con il comune di Villasanta e l'agenzia per il lavoro Manpower.

Il progetto si chiama Recruiting Day, si tratta di una giornata nella quale i partecipanti si sottoporranno a colloqui informativi e per potersi candidare alle diverse proposte di lavoro. Ad accogliere i candidati c'era anche l'assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco.

Una grande affluenza

L’evento ha registrato una grande affluenza di candidate e candidati che hanno mostrato grande interesse nei confronti delle opportunità professionali presentate.

"Questa attività proposta da Afol all’interno della convenzione dello sportello lavoro di Villasanta, ha raccolto l’adesione di circa 120 persone alle quali è stata data la possibilità di fare un colloquio in sede oltre che, consegnando un CV, di entrare nella banca dati di Afol e Manpower - ha sottolineato l'assessore Varisco - Questa di oggi è stata sicuramente un’opportunità per molti cittadini in cerca di una occupazione lavorativa di candidarsi per alcune mansioni in offerta in questa giornata di reclutamento. Vista la numerosa partecipazione gli operatori di Afol hanno approfittato per illustrare tutte le attività del nostro sportello comunale. Ringrazio gli operatori di Afol e Manpower per l’organizzazione della giornata e per le attività di sportello che svolgono settimanalmente sul territorio comunale".

Per maggiori informazioni e per i prossimi Recruiting Day che saranno organizzati sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza è possibile consultare il sito www.afolmb.it.