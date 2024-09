A Villasanta un campo da basket tutto nuovo in memoria di "You"

Il grande cuore di Youssouf Fofana, scomparso a Villasanta lo scorso mese di marzo a soli 24 anni, non ha mai smesso di battere nel cuore e nella mente dei suoi amici, soprattutto di chi gli ha voluto bene. Un ricordo ancora vivo a tal punto che nei giorni scorsi i suoi amici, insieme ad un folto gruppo di volontari, tutti coordinati dalle "Officine Samovar", per omaggiare il suo "gigante buono", ha deciso di pitturare il campo da basket che si trova all'area feste di Villasanta. Rettangolo di gioco che verrà intitolato alla sua memoria.

Chi era "You"?

Fofana era un campione di altruismo, un vero guerriero che ha saputo dispensare sorrisi e buon umore, nonostante il suo cuore fragile e malato che ha smesso di battere troppo presto la scorsa primavera. Ma il ricordo di "You", così come lo chiamavano i suoi amici, continuerà a vivere nella mente e nel cuore dei tanti giovani che l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. A tal punto che gli amici, subito dopo i giorni del lutto, avevano organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma "gofundme" per aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale e per aiutare la ricerca contro la sindrome di Marfan, della quale il giovane era affetto.

Amava giocare a basket

"You" nacque in Italia da genitori di originari della Costa d’Avorio. Frequentò le scuole a Villasanta e durante l’adolescenza aveva giocato a basket prima nel "Team86" e poi nell’Eureka di Monza. Era un grande appassionato di calcio, tifava Milan e quando poteva andava a vedere le partite casalinghe della Cosov Villasanta. Nel cuore di You non poteva mancare la musica: gli piaceva rappare e qualche giorno prima del malore che l’ha costretto all’operazione era stato assunto alla "Elemaster" di Lomagna (in precedenza aveva lavorato per tre anni alla Ecfop di Monza).

Un destino crudele e beffardo l’aveva colpito già in giovane età nei suoi affetti più intimi. Quando aveva 8 anni Youseff perse la mamma sempre per la stessa sindrome. Il 24enne, dicevamo, è volato via per sempre a seguito di complicazioni sorte durante una delicata operazione chirurgica al cuore al quale il giovane era stato sottoposto al Policlinico di San Donato milanese, dove era in cura da anni per via della sua patologia.

L'abbellimento dell'Area feste

L'intervento di abbellimento e contestuale riqualificazione del campo da basket dell'area feste (che comprende, ricordiamo, anche la sostituzione dei canestri) si è reso possibile grazie ai patti di collaborazione sottoscritti tra l'Amministrazione comunale e Officine Samovar. Quest'ultima, infatti, aveva presentato una proposta all'Esecutivo Galli che prevede la valorizzazione dell’area “Feste” di via Sauro attraverso intervento di abbellimento della pavimentazione del campetto da basket e la fornitura canestri da basket nuovi.

I patti di collaborazione fra amministrazione comunale e cittadinanza e le adesioni a proposte definite dal Comune hanno come obiettivo la cura condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Fissano i termini della collaborazione e definiscono l'ambito e le modalità degli interventi.