A Vimercate apre la casa “A ruota libera”

Cinque posti letto, di cui quattro già occupati; una cucina e un salone in comune, così come il locale lavanderia. È l’appartamento di Vimercate, in via XXV Aprile al civico 16, messo a disposizione dal Comune e ristrutturato con i fondi Pnrr da Offertasociale.

Chi la gestirà

La casa è rivolta a persone con disabilità fisiche e verrà inaugurata questo sabato, 21 marzo, alle 11. Si tratta di un appartamento attrezzato con dispositivi domotici, immerso nel contesto cittadino di Vimercate, accanto al Parco Gussi.

L’ente gestore che ha partecipato alla co-progettazione con Offertasociale è Cooperativa Solaris.

Il nome “A ruota libera” scelto dai giovani residenti

“È stato avviato un percorso di avvicinamento alla residenzialità e a inizio marzo 2026 hanno cominciato ad abitarvi stabilmente 4 giovani ospiti, 1 donna e 3 uomini, tutti sotto i 35 anni – si legge in una nota diffusa dal Comune – Sono loro, tutti e quattro in carrozzina, ad aver scelto all’unanimità il nome della residenza: A ruota libera”.

L’inaugurazione

L’inaugurazione, prevista come detto per sabato 21 marzo, sarà alla presenza degli ospiti e delle loro famiglie, delle istituzioni cittadine e di Offertasociale. Sono previsti in particolare gli interventi di: Daniela Mazzuconi, presidente di Offertasociale; Riccardo Corti, presidente Ambito di Vimercate e assessore alla cura delle persone di Vimercate; Emanuela Geromini, presidente Ambito di Trezzo sull’Adda e vicesindaco e assessore alle politiche sociali di Trezzo sull’Adda; Alessia Francescon, coordinatrice Cooperativa Solaris; Teresa Salvetti, coordinatore sociale di Offertasociale; Chiara Crippa, residente.

Gli altri due progetti a Mezzago e a Concorezzo