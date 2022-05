A Vimercate arriva un'estate... a colori

Quattro mesi

Presentata la rassegna "Vimercate d'estate": Flavio Oreglio direttore artistico per gli spettacoli di teatro e musica.

A Vimercate sarà un'estate a 5 colori. Tanti sono gli ambiti di intrattenimento della rassegna "Vimercate d'estate" organizzata dall'Amministrazione e presentata nella mattinata di oggi, mercoledì 18 maggio, in occasione di una conferenza che si è tenuta a Palazzo Trotti.

Eventi quasi tutti gratuiti

Tra i protagonisti anche il noto artista comico Flavio Oreglio, a cui è stata affidata la direzione artistica della rassegna di teatro e musica.

Una rassegna che, cinema all'aperto a parte, sarà completamente gratuita.

Il sindaco: "Rassegna da grande città"

"Presentiamo una rassegna che per quantità e qualità di eventi è da grande città - ha tenuto a sottolineare il sindaco Francesco Cereda - Una rassegna inclusiva, che recupera anche le realtà locali che in passato avevano trovato meno spazio. Con importanti ricadute, auspichiamo, anche per il commercio cittadino".

L'assessore alla Vimercate delle opportunità

"L'obiettivo che ci siamo posti fin da subito è stato quello di creare una rassegna che consentisse di promuovere la città dal punto di vista sociale, culturale, economico e della qualità della vita - ha aggiunto l'assessore alla Vimercate delle opportunità, Riccardo Corti - Il programma è veramente ricco".

L'assessore alla Promozione della Città

"Riflessione, intrattenimento e socialità per la cittadinanza e promozione del territorio: dopo più di due anni di emergenza sanitaria, purtroppo non ancora conclusa, diventa di primaria importanza continuare a realizzare e a dar vita a progetti culturali e di intrattenimento per la città, che siano per le persone, in un momento così difficile, occasione di svago e socializzazione, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza - ha precisato ulteriormente l'assessore alla Promozione della Città, Elena Lah - "Vimercate d’Estate" conterà 67 appuntamenti, oltre agli eventi della Festa del Libro e degli Autori: una proposta mai vista nella nostra città, che tornerà ad essere animata da spettacoli, creatività e bellezza per l’intera stagione. Un’offerta straordinaria e gratuita per la cittadinanza, che potrà tornare a godere dell’attività delle associazioni culturali del territorio e di spettacoli e film di rilevanza nazionale. Sarà una Città viva e bellissima, una Vimercate d’Estate tutta da godere.”

La direzione artistica di Flavio Oreglio

Come detto quest'anno la rassegna teatrale all'aperto che tanto successo ha riscosso nelle scorse edizioni, potrà contare sulla direzione artistica di Flavio Oreglio, noto comico.

"Per la direzione artistica si era pensato a Woody Allen, ma quando ha saputo che c'ero io ha preferito rinunciare - ha ironizzato Oreglio durante la conferenza di presentazione della rassegna - In particolare gli spettacoli da me scelti sono 12. Si tratta di spettacoli di intrattenimento (cabaret e commedy), spettacoli di nicchia ed eventi musicali".

Alla rassegna d'"elite" di Oreglio che potrà contare sull'apertura, il 17 giugno, con Germano Lanzoni (Il Milanese imbruttito), si aggiunge il cartellone con gli spettacoli a cura di associazione e compagnie del territorio.

Gli eventi... a colori

Come detto gli eventi sono stati raggruppati per colori e si terranno in gran parte nel cortile d'onore di Villa Sottocasa.

L'arancione: il teatro

L’arancione è il colore che caratterizza il programma di cabaret, che ha in Flavio Oreglio il suo animatore e direttore artistico. Il primo appuntamento come detto, è con Germano Lanzoni, il 17 giugno; poi per 12 serate vedremo all’opera gli artisti e le compagnie della stand up comedy, la musica folk e il blues dell’inossidabile Fabio Treves e della sua band, fino alla chiusura del 3 settembre, affidata allo stesso Flavio Oreglio.

L'azzurro: la rassegna delle associazioni locali

Stesso colore per il calendario dei 29 spettacoli proposti dalle Associazioni culturali, che hanno aderito al bando proposto da Palazzo Trotti.

Il sipario si apre il 3 giugno con la compagnia Hesperia – Delle Ali in una rilettura dell’Ulisse dantesco e prosegue fino al 18 settembre fra musica e teatro.

Il rosso: il cinema

Chi ama il cinema dovrà seguire il colore verde, per individuare le 26 proiezioni all’aperto, con i migliori film dell’ultima stagione, in programma dal 15 giugno al 4 settembre, che tra il 26 giugno al 3 luglio, proporrà 3 film a tema sportivo, in occasione della Notte di Sport 2022.

Il giallo: i libri

Per la prima volta nel cartellone di "Vimercate d'estate" entra a pieno titolo anche il seguitissimo "Festival del Libro e degli Autori", organizzato dalla libreria "Il Gabbiano", arrivato all’edizione numero 13, con più di 40 presentazioni di libri, laboratori e spettacoli ispirati dalla letteratura, con il consueto patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Gli eventi si terranno, come da tradizione, sulla terrazza della libreria, in piazza Giovanni Paolo II. Apertura il 27 maggio.

Il verde: Vimercate ragazzi festival

Il giallo sarà il colore del Vimercate ragazzi festival, rassegna teatrale per le nuove generazioni che si terrà il 10, 11 e 12 giugno.

La "Notte di Sport"

Non ha un suo colore, ma è sicuramente uno degli eventi più attesi, il ritorno della Notte di Sport, organizzata da MadeSport e rappresentata durante la conferenza di presentazione dal presidente Davide Redaelli.

L'appuntamento è per sabato 2 luglio, dopo due anni di stop forzato dall’emergenza sanitaria, con una novità non da poco. Il fulcro non saranno più piazza Marconi e piazza del Linificio, ma le centralissime piazza Unità d'Italia, piazza Castellana, piazza Roma e piazza Giovanni Paolo II. L'evento sarà preceduto anche da “Road to Notte di Sport”, una serie di incontri e film a tema sport in programma dal 24 giugno al 2 luglio.

Il commercio

Tutti gli eventi si intrecceranno, naturalmente a doppio filo con il commercio, rappresentato durante la conferenza di presentazione da Alessandro Barbone, presidente del mandamento di Vimercate di Confcommercio.

"Questo programma così ricco testimonia il grande lavoro di ripartenza che è stato fatto anche con un ruolo attivo del commercio locale - ha sottolineato Barbone - Consideriamo questa rassegna estiva una sorta di rodaggio per la presentazione nel 2023 di un programma che copra tutto l'anno".

Il programma completo di "Vimercate d'estate" sul sito del Comune. Per gli spettacoli teatrali è necessaria la prenotazione.